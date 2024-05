Mali: Le Représentant spécial conclut sa visite au Mali et exhorte les autorités à redoubler d'efforts pour maintenir un dialogue inclusif et constructif

Bamako — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), M. Leonardo Santos Simão, a conclu aujourd'hui une visite de travail de cinq jours au Mali.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'engagement de l'UNOWAS qui vise à mieux soutenir les autorités de la transition et le peuple malien dans leurs efforts en faveur de la normalisation de la vie nationale, et la consolidation de la paix et de la stabilité.

Durant sa visite, le Représentant spécial a rencontré le Colonel Malick Diaw, Président du Conseil National de Transition (CNT) ; M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que des représentants du corps diplomatique et l'équipe pays des Nations unies.

Les échanges avec les autorités de la transition ont porté sur la situation sécuritaire et socio-politique dans le pays et dans la sous-région, ainsi que sur le besoin de renforcer la coopération entre les Nations unies et le gouvernement malien afin d'apporter l'aide nécessaire aux populations maliennes.

Le Représentant spécial a salué la disponibilité des autorités maliennes de travailler avec les Nations unies afin d'aider à améliorer les conditions de vie des populations qui souffrent de la menace terroriste et de l'insécurité. Il a exhorté les autorités maliennes et toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour maintenir un dialogue inclusif et constructif, et ce dans l'intérêt du Mali et de son peuple.

Le Représentant spécial, M. Leonardo Santos Simão, a réaffirmé l'engagement de l'UNOWAS et du système des Nation unies à accompagner le peuple malien dans sa quête pour la paix et la prospérité.