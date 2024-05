Sénégal: Vers le déploiement de 1.106 volontaires de la microfinance dans les 14 régions

Diamniadio — Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a annoncé, mardi, à Diamniadio (ouest), le déploiement de 1.106 volontaires de l'économie sociale et solidaire dans les 14 régions du pays.

Selon lui, ils seront des intermédiaires entre les institutions de microfinance et leur clientèle.

"Des efforts [...] seront faits dans le domaine de l'encadrement des financements à la base, avec cette décision", a assuré M. Dione, promettant de déployer "sur tout le territoire national 1.106 volontaires de l'économie sociale et solidaire".

Le ministre a annoncé cette mesure en recevant en audience, à la sphère ministérielle Ousmane-Tanor-Dieng de Diamniadio, les membres du bureau de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal.

Selon M. Dione, les futurs volontaires seront répartis dans les 553 communes du pays à raison de deux pour chacune d'elles.

La parité entre les hommes et les femmes sera un critère de sélection des volontaires, a-t-il assuré, ajoutant qu'ils auront au moins le niveau de la classe de terminale.

Cette mesure va faciliter le suivi des financements octroyés par les institutions de microfinance et l'assistance des bénéficiaires, selon le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire.

"Beaucoup de choses n'ont pas été rationalisées. Nous irons vers la rationalisation des dépenses et des interventions", a promis M. Dione en rappelant avoir annoncé des mesures dans ce sens dès son entrée au gouvernement.