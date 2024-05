Algérie: Entretien téléphonique entre M. Attaf et le ministre iranien par intérim des Affaires étrangères

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a eu mardi soir, un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères par intérim de la République islamique d'Iran, Ali Bagheri Kani, lui assurant sa disposition à poursuivre le travail avec lui afin de promouvoir la coopération bilatérale, à la hauteur des aspirations et ambitions des deux pays et peuples frères, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, le ministre a renouvelé les condoléances de l'Algérie à la République islamique d'Iran, comme exprimées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le message de condoléances qu'il a envoyé, suite à l'accident tragique ayant causé la mort du Président Ebrahim Raissi et du ministre des Affaires étrangères, Amir-Abdollahiana, ajoute la même source.

M.Attaf a rappelé les qualités du défunt Hossein Amir Abdollahian, ainsi que le travail inlassable et la concertation étroite qui les ont réunis en vue de développer les relations bilatérales et soutenir les causes de la nation musulmane, en tête desquelles, la cause palestinienne, affichant sa disposition à poursuivre le travail avec le nouveau responsable de la diplomatie iranienne, sur la même voie, "afin de promouvoir la coopération bilatérale à de niveaux plus importants, à la hauteur des aspirations et ambitions des deux pays et peuples frères", conclut le communiqué.