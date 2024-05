Maroc: Lisbonne - Mme Bouayach reçoit le Prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe

Lisbonne — La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a reçu le Prix Nord-Sud, décerné par le Centre Nord-Sud relevant du Conseil de l'Europe, "en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la défense et la promotion des droits de l'Homme".

Le prix a été remis à Mme Bouayach, mardi au Parlement portugais, par le Président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, et le Président de l'Assemblée de la République portugaise, José Pedro Aguiar-Branco, en présence d'éminentes personnalités du monde de la politique, des affaires, des arts et des médias.

Ce prix prestigieux est attribué tous les ans depuis 1995 à deux candidats (personnalités, militants ou organisations) s'étant distingués par leur engagement exceptionnel pour promouvoir la solidarité entre le Nord et le Sud.

Le 29e Prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe a également été remis au Global Campus of Human Rights, représenté par sa présidente, la juge Veronica Gómez, et son secrétaire général, Manfred Nowak.

Dans un discours à cette occasion, M. Rebelo de Sousa a souligné que le prix décerné à Mme Bouayach constitue "une reconnaissance de sa défense acharnée des droits de l'Homme dans son pays et à l'étranger et de son travail dévoué pour promouvoir les droits des femmes, l'égalité entre les sexes et la démocratie".

Le président portugais a plaidé, dans ce contexte, en faveur de la lutte pour la démocratie et la dignité humaine, face aux attaques contre ces valeurs dans le monde entier, y compris sur le continent européen.

Selon lui, le prix est "une reconnaissance de l'existence d'un espace pour défendre les valeurs du Conseil de l'Europe", ajoutant que "malgré les attaques contre ces valeurs dans le monde, y compris sur notre continent, la bataille pour la démocratie et la dignité humaine n'a pas été perdue et doit être gagnée".

"Nous pouvons tous contribuer au projet d'un monde meilleur, ne gaspillons pas cette opportunité, c'est plus qu'un appel cette fois, c'est une mission de vie", a-t-il dit.

De son côté, M. Aguiar-Branco a indiqué que ce moment d'hommage nous invite à réfléchir au sort de la démocratie et à continuer à oeuvrer pour la promotion des droits de l'Homme et l'amélioration de la vie des gens, ajoutant que la démocratie et les droits de l'Homme sont des "valeurs importantes au Nord et au Sud" à travers le monde.

L'hommage rendu à Mme Bouayach est une célébration de sa brillante carrière et une reconnaissance de sa contribution à la promotion de l'approche genre et de son plaidoyer pour l'avancement des droits des femmes, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, l'ambassadeur Francesca Camilleri Wittiger, a relevé que le prix a été décerné à Mme Bouayach pour son action en matière de promotion des droits de l'Homme et de l'égalité hommes/femmes.

Lors des précédentes éditions, le prix a été décerné à des personnalités de haut rang, dont des chefs d'État et des hauts fonctionnaires (l'ancien président du Portugal et haut représentant des Nations unies pour l'Alliance des civilisations, Jorge Sampaio, la reine Rania de Jordanie, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, l'ancien président de la Serbie, Boris Tadić, l'ancienne présidente de l'Irlande, Mary Robinson, et bien d'autres).

Parmi les autres lauréats figurent le septième secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, et Suzanne Jabbour, Présidente du Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture.