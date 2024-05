Maroc: M. Ait Taleb s'entretient avec des responsables de l'Institut indien des sérums

Rabat — Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec une délégation de l'Institut indien des sérums, composée du directeur des Exports, Sandeep Charudatta Mulay, et du représentant dudit Institut au Maroc, Gian Nicola Cortopassi.

Ces entretiens interviennent en application des Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, relatives au renforcement de la souveraineté sanitaire du Royaume en encourageant la production locale de vaccins et de médicaments biologiques essentiels au Maroc pour atteindre l'autosuffisance, notamment les accords signés le 5 juillet 2021 à Fès, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Cette entrevue, qui s'est déroulée en présence du Directeur général du Fonds Mohammed VI d'Investissement, Mohamed Benchaaboun, également membre du Conseil d'Administration de la Société Maroc Biotechnologie, et du Directeur d'Usine de la Société pharmaceutique Maroc biotechnologie (Marbio), Younes Hilali, a été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer la coopération dans l'industrie des vaccins et des produits biopharmaceutiques, et d'explorer les possibilités de partenariat afin de partager l'expertise novatrice de cette entreprise indienne de biotechnologie avec ses partenaires marocains dans le cadre d'un partenariat public-privé, précise la même source.

Les discussions ont également porté sur les principes fondamentaux de la coopération entre le Maroc et l'Institut indien des sérums et vaccins qui constitueront la base d'un accord-cadre entre les parties prenantes, souligne le communiqué.

La même source rappelle que le partenariat public-privé s'inscrit dans le cadre de la politique du ministère visant à renforcer la politique pharmaceutique nationale, avec ses différentes composantes relatives à la disponibilité, l'accessibilité, la qualité et la sécurité des médicaments, des produits de santé et des vaccins, relevant que cette rencontre constitue une opportunité d'échange d'expériences, de technologies et de recherches en la matière entre les différentes parties.

Et d'ajouter que ce partenariat s'inscrit dans le cadre des projets de développement industriel lancés par le Maroc, conformément aux Hautes Directives Royales visant à positionner le Royaume en tant que leader continental dans l'industrie pharmaceutique et des vaccins, à atteindre la souveraineté pharmaceutique, ainsi qu'à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation dans le secteur de la santé.