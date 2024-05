Maroc: M. Mayara s'entretient avec le président du Conseil national suisse

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le président du Conseil national suisse, Eric Nussbaumer, en visite dans le Royaume en compagnie d'une importante délégation parlementaire.

Ces entretiens ont constitué une occasion d'exposer les divers aspects de la coopération établie entre les deux pays amis et d'examiner les moyens à même de renforcer la coopération parlementaire et de rehausser les relations bilatérales distinguées, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Dans ce cadre, M. Mayara, cité dans le communiqué, a souligné la volonté permanente des deux pays à développer leur partenariat dans divers domaines, sur la base du respect et d'entente mutuelle, affirmant que le centenaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la Suisse est "une source de fierté" et une opportunité pour inscrire ces relations dans une vision tournée vers l'avenir.

Après avoir donné un aperçu sur la Chambre des conseillers et ses missions, M. Mayara a fait part de la disposition de cette institution à accompagner les efforts visant à consolider l'évolution positive des volets économique et commercial des relations bilatérales, au vu de sa composition marquée par une présence active des entrepreneurs et hommes d'affaires.

Le président de la Chambre des conseillers a, aussi, mis l'accent sur la présence agissante du Parlement marocain dans les différents groupements parlementaires, tant au niveau continental que régional, soulignant le potentiel que représente le Maroc pour ses partenaires en vue de renforcer les relations économiques et commerciales à la faveur de sa position stratégique en tant que "porte vers l'Afrique" et "premier investisseur au niveau de ce continent prometteur".

Pour sa part, le président du Conseil national suisse a relevé la grande importance qu'accorde son pays au développement des relations avec le Maroc, faisant savoir que le programme de sa visite au Royaume comprend des entretiens avec des responsables marocains "en vue de prospecter de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du tourisme et de la recherche scientifique".

Il a dans ce sens fait remarquer que la signature de la déclaration conjointe en 2021 a donné une impulsion forte aux relations politiques et économiques entre les deux pays, ajoute le communiqué.

À cette occasion, M. Eric Nussbaumer a invité le Président de la Chambre des conseillers à effectuer une visite de travail en Suisse afin de discuter des moyens de promouvoir les relations entre les deux institutions législatives et d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération commune.

Ces entretiens ont également été une occasion pour le président de la Chambre des conseillers d'interagir avec plusieurs membres de la délégation parlementaire suisse, passant en revue les différents chantiers dans lesquels le Royaume est engagé, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la gestion de l'eau et de la formation professionnelle, en plus du chantier Royal pionnier relatif à la généralisation de la protection sociale.