Burkina Faso: Décoration des édifices publics - 70 œuvres d'arts remis aux missions diplomatiques

Le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a remis, mardi 21 mai 2024 à Ouagadougou, 70 oeuvres d'arts au profit des missions diplomatiques du Burkina.

La cérémonie officielle de remise des oeuvres d'art pour la décoration des édifices abritant les missions diplomatiques a eu lieu, mardi 21 mai 2024, à Ouagadougou. Selon le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le gouvernement burkinabè a adopté en novembre 2012, un décret sur la mise en place du mécanisme d'acquisition d'oeuvres d'art plastique pour décorer les édifices publics abritant les missions diplomatiques. Il a souligné que la mise en oeuvre de ce mécanisme permet d'une part de constituer un patrimoine artistique contemporain, témoignant ainsi le talent et la dextérité de nos créateurs et d'autre part, de promouvoir les arts visuels qui, de nos jours, ont plus que jamais besoin d'initiatives publiques pour se développer.

Le ministre en charge de la culture a également confié que cette édition, quatrième du genre, a permis de constituer une collection de 70 oeuvres composées de sculptures, de peintures, de photographies, de bogolan, de dessin d'art et de batik. « Ces productions uniques, par leurs techniques et matériaux de création, leur originalité, démontrent avec éloquence, une fois de plus l'inspiration vivace et le génie de nos créateurs », a-t-il indiqué. Jean Emmanuel Ouédraogo a, par ailleurs, rappelé que la première édition du mécanisme qui s'est tenue en 2015 a permis au département en charge de la culture d'acquérir 180 oeuvres au profit de 31 structures bénéficiaires.

Quant à la deuxième édition organisée en mars 2020, a-t-il laissé entendre, elle a permis d'acquérir 88 oeuvres réparties entre trois structures. Et pour la troisième en 2021, au total 191 oeuvres ont été acquises pour 13 départements ministériels. « Le choix stratégique de mettre exclusivement à la disposition de nos ambassades, cette collection se justifie par une volonté d'une part de faciliter l'accès aux oeuvres d'art à nos compatriotes et d'autre part à conférer une identité culturelle à ces édifices aux fins de la diffuser et de la valoriser », a expliqué le ministre d'Etat.

Devenir de véritables ambassadeurs de la culture

Le ministre d'Etat, ministre en charge de la culture a, cependant, affirmé qu'au-delà de l'embellissement que procurent ces oeuvres à ces locaux, ce sont des enseignements, des messages et des valeurs sociétales et culturelles qu'elles véhiculent. Il a ajouté que cela commande que les bénéficiaires soient aux côtés des techniciens du département en charge de la culture, de véritables médiateurs culturels pour la diffusion de ce patrimoine artistique.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré a apprécié cette remise d'objets d'arts plastiques. Pour lui, ce mécanisme, tant louable de par son originalité que par ses ambitions, a permis au bout de quatre éditions de susciter une forte émulation dans le domaine des arts plastiques, avec pour corollaire une création artistique innovante et un marché interne dynamisé. Il a également déclaré que cet acte, combien noble, interpelle une fois de plus à devenir de véritables ambassadeurs de la culture burkinabè, levier de développement endogène durable du pays.

« Pour ma part, je mettrai en oeuvre un dispositif facilitant la transmission dans de meilleurs délais des oeuvres aux représentations diplomatiques identifiées tout en les engageant à garantir les plus grands soins et une meilleure exploitation à ces précieuses créations », a promis le ministre Traoré. Quant au vice-président de la Fédération de la filière des arts plastiques et appliqués (FEFAPA), Abdoulaye Kaboré, il a affirmé que ce mécanisme d'acquisition des oeuvres d'arts est un acte qui leur va droit au coeur. « Chaque année, nous bénéficions de ce mécanisme d'acquisition qui nous permet de présenter nos oeuvres. Aussi, ce mécanisme permet de promouvoir nos oeuvres aussi bien au Burkina qu'à l'extérieur du pays », a-t-il fait savoir.