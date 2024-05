Burkina Faso: Volontariat au développement socio-économique - Les acteurs font le diagnostic

Le Groupement d'intérêt public-Programme national du volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVBF) tient la première édition du Forum national des acteurs du volontariat au Burkina Faso (FONAV/BF), du 21 au 23 mai 2024 à Ouagadougou.

Afin de mener une réflexion sur les problématiques de gestion et de promotion du volontariat pour une meilleure contribution au développement socio-économique du Burkina Faso, le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi (MSJE), à travers le Groupement d'intérêt public-Programme national du volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVBF), a convié les parties prenantes, du 21 au 23 mai 2024 à Ouagadougou, pour la première édition du Forum national des acteurs du volontariat au Burkina Faso (FONAV/BF).

Une rencontre placée sur le thème : « Contribution du volontariat au développement socio-économique du Burkina Faso : état des lieux, enjeux et perspectives ». Selon le ministre en charge de l'emploi, Boubacar Savadogo, sur le plan national, le thème du forum se justifie par la nécessité de mobiliser les acteurs pour des réflexions sur la problématique de la gestion et de la promotion du volontariat pour une meilleure contribution au développement socio-économique du Burkina.

C'est pourquoi, le patron de la cérémonie, le Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a salué la tenue de ce premier FONAV/BF qui est, selon lui, un cadre de communion, d'échanges, d'analyses, d'introspection et de projections offert à tous les acteurs de l'écosystème national du volontariat. « Qui parle de volontaires, parle d'engagement, de don de soi, de solidarité, de patriotisme, qui sont des valeurs essentielles sur lesquelles, nous devons plus que jamais nous appuyer », a déclaré le président Bougouma.

Pour le président de l'ALT, le thème de la rencontre interpelle sur la nécessité de l'engagement de chaque citoyen dans le contexte actuel du Burkina. Et dans ce sens, le directeur général du GIP-PNVBF, Boureima Nabaloum, a laissé entendre que le volontariat, c'est aider son prochain. Et d'assurer que les volontaires au Burkina interviennent dans tous les secteurs tels que la santé, l'environnement, la sécurité à l'image des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des Volontaires adjoints de sécurité (VADS) .

La contribution des volontariats

Le président du conseil national de la jeunesse, Moumouni Dialla, a salué cette belle initiative du Programme national du volontariat qui est un excellent instrument pour la promotion de la jeunesse. M. Dialla a lancé un appel aux acteurs étatiques et non étatiques à accompagner le volontariat afin qu'il atteigne plus d'un million de volontaires pour les années à venir. Pour le président du conseil national de la jeunesse, le volontariat va permettre aux jeunes, les scolarisés et les non-scolarisés, de pouvoir apprendre et de contribuer au développement socio-économique du pays.

Le président Ousmane Bougouma a d'ailleurs rendu un hommage particulier aux braves VDP qui ont répondu à l'appel de la Nation aux côtés des FDS, aux Volontaires nationaux (VN) qui sont déployés sur les différents chantiers de développement sans oublier les VADS qui bravent le soleil, la poussière, les risques d'accidents, l'incivisme et l'intolérance des usagers de la route pour réglementer la circulation routière aux côtés des forces de sécurité, les volontaires internationaux qui ont choisi le Burkina et qui s'investissent dans le bien-être de nos concitoyens. « Le volontariat, en plus d'être une forme de participation citoyenne au développement, est un véritable outil d'implication des jeunes et des populations dans leur ensemble à l'effort national de développement », a dit M. Bougouma.