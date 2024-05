Ile Maurice: Laurent Recoura mis sur la touche

Le Chief Commercial Officer (CCO) d'Air Mauritius (MK), Laurent Recoura, a été suspendu de ses fonctions hier. Il avait envoyé une lettre au board de MK, lundi, exposant les pressions qu'il avait subies lors d'une réunion avec le Chief Executive Officer (CEO) Charles Cartier le samedi précédent, le poussant à démissionner. La direction lui reprocherait d'avoir divulgué des informations confidentielles de la compagnie à des tiers.

Cette annonce a suscité de vives réactions parmi les employés, qui se demandent pourquoi le conseil d'administration n'a toujours pas ouvert d'enquête ou pris de mesures concernant le voyage controversé du CEO avec sa famille, alors que ce qu'ils perçoivent comme des suppositions et des spéculations ont entraîné la suspension du CCO. Laurent Recoura est en consultation avec ses avocats pour décider de la marche à suivre.

Il a envoyé une lettre au conseil d'administration de MK lundi pour dénoncer l'attitude du CEO lors de la réunion du samedi 18 mai. Lors de cette rencontre, il affirme avoir subi des pressions et des intimidations pour soumettre sa démission, sinon il pourrait faire face à un comité disciplinaire. Charles Cartier aurait reproché à Laurent Recoura d'avoir divulgué des informations confidentielles concernant les opérations de la compagnie à des tiers, mettant en doute sa loyauté envers lui.

%

Le CEO de MK aurait fait allusion à des preuves ou des photos supposées démontrer une «infidélité» de Laurent Recoura, le menaçant ainsi de conséquences sévères s'il n'avouait pas les faits qui lui étaient reprochés. Laurent Recoura a averti le board de MK au sujet des pressions qu'il a subies de la part du CEO mais au lieu d'ouvrir une enquête, le conseil d'administration l'a suspendu de ses fonctions. Laurent Recoura, dans sa lettre, avait aussi mis en avant les tentatives présumées de Charles Cartier pour le remplacer par une tierce personne, Ziyaad Parthasee.

Pour répondre aux allégations de divulgations d'informations lancées contre lui par le CEO, Laurent Recoura aurait indiqué qu'il avait partagé ses préoccupations de travail avec son épouse et avec une personne proche du gouvernement, espérant ainsi obtenir un soutien pour résoudre ses problèmes de harcèlement moral au sein de l'entreprise. Au sujet des informations divulguées à des tiers, Laurent Recoura devait répondre qu'il a eu des échanges avec un représentant d'Airbus au sujet d'un projet pour la ligne régionale et qu'il n'y avait rien de confidentiel lors de ces échanges car cela relève de ses fonctions en tant que CCO.

Malgré les menaces de procédure disciplinaire et de sanctions, dit-il, le CEO n'aurait jamais présenté de preuves tangibles pour étayer les accusations portées contre lui lors de cette rencontre et Laurent Recoura avait catégoriquement refusé de soumettre sa démission. Laurent Recoura dit avoir subi un harcèlement moral depuis la nomination du CEO. «The meeting ended with Mr. Charles Cartier telling me that my career with MK could end in one of two ways: either I sign a resignation letter and leave without any fuss, or I am terminated after a disciplinary hearing with my reputation being ruined internationally and I will not be able to work in the industry ever again», écrit-il dans sa lettre.