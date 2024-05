Madagascar: Océane rêve d'un podium olympique

La championne en natation, athlétisme, netball et waterpolo aux Émirats Arabes Unis, Océane Rakotonanahary a brillé au championnat de Madagascar de natation début mai.

Star montante. La nageuse, Océane Rakotonanahary, âgée de 13 ans qui évolue aux Émirats Arabes Unis, a brillé lors des championnats de Madagascar sur grand bassin, à Ampefiloha début mai. La spécialiste en papillon, brasse et quatre nages est licenciée au club Managing Sports Natation et au Speedo Swim Squad aux Émirats Arabes Unis.

« Mes objectifs sont, entre autres, de faire partie de l'équipe nationale et gagner des médailles pour Madagascar aux compétitions internationales des juniors... aux Jeux des îles, aux Championnats d'Afrique et Jeux africains... et devenir ambassadrice de la natation malgache aux Championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Bref, aspirer à être la première Malgache à gagner des médailles à ces compétitions de haut niveau », confie Océane Rakotonanahary.

Dans son palmarès, elle a récemment raflé quatorze médailles d'or, quatre d'argent et une de bronze au sommet national. Elle a ravi sept médailles en autant de courses, toutes catégories confondues (3 or : 100NL, 50NL, 50Pap, 3 argent : 100Brasse, 200Brasse, 200x4 nages, 1 bronze : 50Brasse). Dans sa catégorie minime (14-15 ans), elle a réalisé un sans-faute en arrachant sept médailles d'or en sept courses (100NL, 50NL, 50Pap, 50Brasse, 100Brasse, 200Brasse, 200x4 nages). En relais, elle a décroché quatre d'or (4x100NL open, 4x100NL junior, 4x100 4 Nages open, 4x100 4 Nages junior) et une d'argent en 4x200NL.

À l'étranger, Océane est championne du monde des écoles aux World School Games Swimming à Londres, en 2022. Elle a été la capitaine de l'équipe championne du monde des écoles en multisport (Natation, Athlétisme, Football) aux Jeux scolaires aux Émirats Arabes Unis en 2022.

Polyvalente

Après son exploit à Londres, Océane a été repérée par une fondation oeuvrant pour le développement du sport en Afrique. Elle a ainsi obtenu une bourse d'excellence dans le cadre du programme de parrainage pour les jeunes talents et athlètes africains pour l'année 2023/24.

Elle excelle aussi en d'autres disciplines. Détentrice du record des Émirats Arabes Unis de sa catégorie en 800m en athlétisme, elle bénéficie de la bourse d'excellence attribuée par le club Athletics in School. Elle est également championne du Moyen-Orient en netball avec son école et est sélectionnée pour participer au championnat du monde des écoles à l'université de Loughborough en Angleterre, en juin.

En outre, Océane est championne des Émirats Arabes Unis en waterpolo en 2023. Comme loisirs, elle pratique le ski, l'équitation, le football et le tennis. Elle est étudiante en Year 8 (5e ) à Dubaï College, une école sélective sur le plan académique et l'une des meilleures écoles britanniques au monde en dehors de l'Angleterre. Elle va à l'école de 7 heures à 16 heures et s'entraîne à la natation cinq fois par semaine, le soir après l'école. Elle reviendra s'installer à Madagascar avec sa famille l'année prochaine et participer aux compétitions nationales. Elle projette ultérieurement d'intégrer une des prestigieuses universités américaines, au Stanford, UC Berkeley en tant qu'étudiante-athlète, au National Collegiate Athletic Association (NCAA Division 1).