Madagascar: Gendarmerie Boeny-Sofia - La sécurité de la RN6 et la patrouille côtière renforcées

Pour mieux préserver la sécurité routière et côtière. Pour ce faire, les commandants de groupement des régions Sofia et Boeny, les commandants des brigades de la compagnie et leurs adjoints respectifs, les officiers de la brigade territoriale de Boriziny et de Mahajanga, la brigade du port de Mahajanga avec l'officier coordinateur dans la commune rurale d'Ambondromamy se sont réunis au centre Saint-Michel à Ankorovoka, dans la commune urbaine de Boriziny.

La rencontre a été axée sur le renforcement de la mise en œuvre de la sécurisation de la zone limitrophe territoriale et maritime qui sépare les deux groupements.

La protection des biens et des personnes est l'objectif des stratégies déployées dans cette action. Plusieurs points ont été évoqués durant la réunion. Les missions principales ainsi que le Planning de travail annuel 2024 ont été présentées par le colonel Lys Odon Randriamidona, et le colonel Faniry Randriamahafehy, respectivement commandants des groupements Sofia et Boeny. La revue de la stratégie déjà établie conjointement et l'amélioration du renforcement des patrouilles côtières ainsi qu'un partage d'informations ont également illustré la séance.

« Des stratégies de sécurisation de la route nationale et la lutte contre la corruption sur les routes nationales sont à déployer. Les efforts se poursuivront et des rencontres avec les responsables dans les deux régions sont prévus. Ce, afin d'obtenir de meilleurs résultats en renforçant la coopération de tous les acteurs de la sécurité », déclarent les deux commandants de groupement. De nombreuses mesures ont été prises pour établir une paix durable. La rencontre avec la communauté de base ou fokonolona sera multipliée pour pouvoir prendre des mesures liées à chaque lieu.

Ces stratégies rejoignent celles du nouveau commandant de la Circonscription de la Gendarmerie nationale (CIRGN) de Mahajanga, Louis Francio Marovavy. Il a souligné, lors de la cérémonie de sa prise de fonction, vendredi, l'importance de la lutte contre la corruption, contre les dahalo et le vol de bétail, contre la propagation des drogues et contre les kidnappings,. « Il faut une action immédiate dans l'exécution des ordres pour instaurer la sécurité et la paix, dans le respect de la loi et les règles et selon l'éthique», met-il en avant.