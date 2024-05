Madagascar: « Lois et textes fonciers » - Les journalistes formés

Des journalistes, issus de différents organes de presse dont le groupe Midi Madagasikara, ont bénéficié d'une formation sur les « lois et textes fonciers » les 15, 16, 17 et 18 mai derniers à Ampefy.

Initié par le Projet de Promotion pour la Politique Foncière Responsable, ProPFR/GIZ, cette formation vise à fournir aux participants une connaissance approfondie des lois en vigueur ainsi que des compétences pratiques pour analyser et rapporter sur ces sujets complexes de manière précise et éclairée. Plusieurs thèmes ont été abordés durant cette formation, notamment la législation foncière et statuts des terres à Madagascar, les principales procédures relatives à la sécurisation foncière, la conservation foncière, l'abus de droit de propriété ou encore la gestion foncière décentralisée à Madagascar.

« Former les journalistes sur les textes fonciers permettra de mieux sensibiliser le grand public sur la politique foncière rurale. Cette formation a également permis de faire un état des problématiques et des défis majeurs actuels sur le foncier à Madagascar », selon Tohavina Rakotomamonjy, de la Direction des Domaines et de la Propriété Foncière. Un réseau de journalistes sur le « foncier » sera aussi créé pour faciliter la fluidité des informations et la diffusion des informations venant du projet.

Défis

Concernant le ProPFR/GIZ, les régions Boeny et DIANA sont les zones d'intervention ciblant la population rurale et particulièrement les femmes et les groupes marginalisés. Ce projet, mis en oeuvre depuis 2017 et qui s'achève en 2025, fait partie de l'initiative spéciale du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Les défis majeurs auxquels le projet fait face sont l'accès non sécurisé aux terres, les droits d'utilisation des ressources forestières mal garantis et non formalisés, l'absence de cadres juridiques ou leur application insuffisante décourageant la population rurale et les petites et moyennes entreprises (PME) d'investir, les conflits relatifs à l'utilisation des terres, la restauration de 4 millions d'hectares de terres dégradées jusqu'en 2030 sous l'initiative African Forest Landscape Restoration (AFR100).

Parmi les réalisations du projet, il y a, entre autres, la délivrance de 43 689 certificats fonciers et 922 titres fonciers, la délimitation et la sécurisation de 52 605 ha de parcelles agricoles et 147 000 ha de forêts et pâturages, la sensibilisation de 45 494 personnes sur la gouvernance foncière et la formation de 780 techniciens en technique de gestion foncière.