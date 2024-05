Madagascar: Electricité à Toamasina - Un partenariat en vue avec le Japon pour moderniser le RIT

La capitale économique connaîtra certainement un essor économique, suite au projet d'extension du Grand port et au renouvellement du réseau de distribution d'électricité menés avec le Japon. Une nouvelle convention de partenariat est en gestation.

Le Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) a annoncé un partenariat stratégique avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour moderniser les infrastructures de distribution d'électricité du Réseau Interconnecté de Toamasina (RIT). Ce projet vise à répondre à la saturation et à la vétusté des infrastructures actuelles, devenues incapables de satisfaire les besoins croissants de la population malgré une augmentation récente de la production d'énergie électrique.

Selon le MEH et la JICA, le renouvellement des infrastructures du RIT est devenu une nécessité urgente. Pour discuter des détails de ce projet ambitieux, une délégation japonaise dirigée par Matsuda Hiroyuki, directeur du département de la gestion des infrastructures, de l'énergie et des ressources minières au siège de la JICA à Tokyo, est en mission à Madagascar pour une durée de trois semaines. Le 17 mai, cette délégation a été reçue par Thierry Andriantsoa, secrétaire général du MEH, à Ampandrianomby.

Projet complémentaire

Les discussions entre les deux parties ont porté sur les modalités de la convention qui encadrera la mise en oeuvre du projet. Le projet de renouvellement des infrastructures du RIT devrait non seulement améliorer la qualité et la fiabilité de la distribution électrique dans la région de Toamasina, mais aussi favoriser l'essor économique de la région Atsinanana et renforcer la sécurité publique.

Il est à noter que ce projet d'amélioration des infrastructures électriques sera mené en parallèle avec le projet d'extension du port de Toamasina. Cette double initiative est stratégique pour renforcer les capacités logistiques et énergétiques de la région, soutenant ainsi son développement économique et son attractivité. Le Gouvernement malgache et la JICA s'accordent à dire que la modernisation du RIT est cruciale pour répondre aux besoins énergétiques actuels et futurs.

En modernisant les infrastructures, la région de Toamasina pourra non seulement offrir un meilleur service à ses habitants, mais également attirer davantage d'investissements étrangers, grâce à une infrastructure énergétique fiable et moderne. Bref, ce partenariat entre le MEH et la JICA représente une étape importante vers la modernisation des infrastructures électriques de Madagascar, avec des retombées positives attendues tant sur le plan économique que social.