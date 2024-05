Angola: Le MIREMPET considère la soudure industrielle comme un facteur de développement pour le pays

Sumbe (Angola) — La soudure industrielle est un facteur de développement pour le secteur pétrolier du pays, en vertu de sa contribution à la fabrication et à l'entretien d'équipements pour l'exploration des ressources naturelles, a affirmé mardi, à Cuanza Sul, le secrétaire d'État au Pétrole et Gaz, José Barroso.

Le gouvernant, qui intervenait à l'ouverture officielle du premier Championnat National de Soudure Industrielle, qui a débuté lundi, à l'Institut National du Pétrole (INP), a souligné que la soudure revêt une importance stratégique pour les secteurs minier, pétrolier et industriel, fondamentale pour stimuler le développement.

« Elle est essentielle dans la fabrication et l'entretien de structures métalliques, telles que les plates-formes et équipements sous-marins, les oléoducs et les infrastructures critiques pour l'exploitation des ressources naturelles », a-t-il ajouté.

Concernant l'employabilité des jeunes, il a souligné que le secteur du soudage représente un défi et des opportunités uniques et une formation technique professionnelle de qualité et de certification.

«Le Gouvernement investit dans la formation et la capacitation dans le domaine du soudage industriel pour promouvoir l'employabilité des jeunes talentueux. À cet effet, il est urgent d'établir une source de connaissances et un parc technologique et industriel de qualité dans le pays», a-t-il indiqué.

Pour le développement continu des compétences dans ce domaine spécifique du soudage industriel, « nous entendons préparer une main-d'oeuvre hautement qualifiée et compétitive, capable de stimuler l'innovation et le développement durable dans tous les secteurs de notre industrie pétrolière et au-delà ».

Il a reconnu le talent et le travail acharné des jeunes et le travail réalisé par les centres de formation professionnelle, les écoles techniques et les entreprises de soudure industrielle.

A l'occasion, la vice-gouverneure pour le secteur politique, social et économique de Kwanza Sul, Emilia Tchinawalile, a souligné que l'Exécutif investit dans diverses infrastructures industrielles pour assurer le développement durable du pays, la métallurgie occupant une place de premier plan.

Le concours de soudage, a-t-il poursuivi, motivera beaucoup d'autres jeunes à valoriser ce métier afin de pouvoir prétendre à un emploi dans l'industrie, car le soudage industriel ne se limite pas au secteur pétrolier, mais en découle toute une série de métiers.

"La première édition de ce championnat est de nature motivante et sert efficacement à démontrer les compétences techniques en soudage et à renforcer la confiance du monde des affaires dans la qualité et la compétence des entités de formation angolaises et de leurs stagiaires respectifs", a-t-il conclu.

L'événement est une initiative des ministères des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz et de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, et 20 jeunes y participent, dont 10 dans les catégories A des écoles techniques et centres de formation, et 10 autres dans la catégorie B des entreprises qui exercent des activités de soudage.