Congo-Kinshasa: Hortense - Un pilier de paix et d'autonomisation à Bukavu

communiqué de presse

Alors que le bureau de la MONUSCO à Bukavu se prépare à fermer ses portes, Hortense Barolere se tient debout devant son bureau de la section des Affaires civiles pour ses derniers jours de service.

Assistante de liaison communautaire depuis 14 ans, Hortense a été une figure emblématique de la MONUSCO à Bukavu, au Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Son engagement indéfectible envers l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, ainsi que son travail pour la consolidation de la paix dans la région, en font un exemple de résilience et de détermination.

Son parcours est jalonné de défis et de succès. Cependant, c'est son dévouement à faire entendre la voix des femmes qui a marqué sa mission.

Dans une région où la participation des femmes était autrefois marginale, Hortense a été un catalyseur de changement. Suite à la sensibilisation autour de la résolution 1325, elle a oeuvré sans relâche pour que les femmes et les jeunes filles soient impliquées au même titre que les hommes dans toutes les activités. « Il est essentiel que chacun ait sa place dans la construction de la paix et du développement », souligne-t-elle.

L'un des moments les plus mémorables de son parcours fut sa mission en tant qu'assistante de liaison de terrain. Elle a rétabli la collaboration entre la société civile et les structures étatiques, unissant ainsi les forces pour un avenir meilleur. « La collaboration est la clé du progrès », affirme-t-elle avec conviction.

Son travail va au-delà de ses responsabilités professionnelles. Après 14 années de service, Hortense a grandi en tant que personne. « Je n'en ressors pas telle que j'y suis entrée », confie-t-elle. Elle a développé une confiance en elle-même qui lui a permis de se projeter avec optimisme dans l'avenir.

Grâce à son expérience et au revenu qu'elle a pu accumuler, Hortense envisage de créer une petite structure afin de développer des activités génératrices de revenus (AGR). Son choix se porte sur l'agroalimentaire, avec la fabrication de jus et la transformation du piment. Son objectif est double : assurer son autonomie financière et offrir des opportunités d'emploi aux femmes responsables de ménage, contribuant ainsi à l'économie nationale.

Pour Hortense, la mission n'est pas terminée. Avant la fin de son engagement, elle souhaite intensifier ses efforts de sensibilisation, en particulier auprès des femmes enracinées dans les communautés. « La protection commence par soi-même », insiste-t-elle, avant d'encourager chacun à être vigilant et à dénoncer tout ce qui menace la vie communautaire, favorisant ainsi une cohabitation pacifique. « La sécurité et la paix sont des responsabilités partagées », souligne-t-elle également.

À travers son expérience professionnelle et humaine, Hortense incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour Bukavu et au-delà. Son impact perdurera pour inspirer et orienter les générations futures dans leur quête de paix et de progrès. Son dévouement et son travail acharné sont des sources d'inspiration, incitant chacun à poursuivre le chemin vers un avenir meilleur, où la paix et le développement sont des valeurs fondamentales. Un exemple de succès qui demeurera gravé dans les mémoires, rappelant à tous l'importance de l'action et de l'engagement pour construire un monde plus juste et plus harmonieux.