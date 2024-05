Cote d'Ivoire: Québec - Un Ivoirien de 10 ans remporte le concours d'orthographe de la fondation Paul Gérin-Lajoie

À Québec, ce dimanche 19 mai, on a découvert un « super-héros » de l'orthographe. Un jeune ivoirien de 10 ans, Loevan Krecoum, est le vainqueur du 33e concours international d'orthographe organisé par la fondation Paul Gérin-Lajoie (*), qui fait s'affronter chaque année 15 pays de la francophonie.

Venu de Côte d'Ivoire, Loevan Krecoum est sorti premier du concours de classes primaires. Il est vainqueur du concours international de dictée face à 29 finalistes de 15 pays. Vainqueur à 10 ans, il fait la fierté de ses parents et de sa grande soeur, Maïlis, qui n'avait pu, elle, se qualifier pour les finales. C'est la fierté également pour la directrice de son école le P'tit Royaume à Abidjan, Natasha Braud. « Je me sens émue, dans la joie. Nous avons cette joie aujourd'hui. On l'a même accueilli ce matin avec des fanfares, tout le personnel et les élèves aussi », dit-elle.

Loevan est peu déphasé à cause du décalage horaire et d'un long voyage, mais pas trop : « C'est un sentiment de joie et de fierté, car c'était un objectif que je m'étais lancé moi-même depuis longtemps. Et quand j'ai appris que j'avais gagné, j'étais tellement content que je n'ai pas pu retenir mes larmes ».

Pas d'inquiétude sur son passage en 6e

Loevan Krecoum affiche une bonhomie et une fraicheur qui font plaisir à voir et nous explique que plus tard, au terme de ses études, il deviendra directeur de l'Organisation mondiale de la santé. « Je veux que tous les gens de la Terre soient toujours en bonne santé », dit-il. Et l'orthographe, ça peut aider pour ça ? « Ça peut aider, oui. »

En attendant de devenir patron de l'OMS, Loevan Krecoum est retourné à l'école pour tenter l'examen d'entrée en 6e. Sa directrice n'est pas trop inquiète, cela devrait bien se passer.

(*) Paul Gérin-Lajoie, promoteur de la francophonie et premier des ministres de l'Éducation québécois.