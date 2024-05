Afrique de l'Est: Journées des sports athlétiques - Douze élèves du Lycée Français de Tamatave s'envolent à Maurice

Dans le cadre des JSA (Journées des Sports Athlétiques), 12 élèves talentueux du Lycée Français de Tamatave ont été sélectionnés pour représenter Madagascar lors d'un tournoi athlétique qui se déroulera à l'île Maurice, pays hôte, les 22 et 23 mai 2024.

L'événement se tiendra au stade de la Côte d'Or et rassemblera les trois îles de l'océan Indien : La Réunion, Maurice et Madagascar. Les objectifs de ces JSA sont multiples, comme le souligne l'organisateur : offrir aux élèves une occasion de se rencontrer et de se mesurer autour de l'athlétisme, créer un événement de zone océan Indien, favoriser la rencontre des sections sportives, préparer les échéances ultérieures telles que les Championnats académiques de la Réunion et le Championnat scolaire mauricien, favoriser la mixité (de sexe et de culture) et inscrire la rencontre dans la dynamique des Jeux Olympiques de Paris.

Organisées par la ligue AEFE (Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger) - UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) - Océan indien, ces JSA réuniront des établissements scolaires de renom de la zone océan Indien, dont le collège Pierre Poivre, l'école du Nord, le collège West Coast, le Bocage, le lycée des Mascareignes et le lycée la Bourdonnais (Maurice), le collège du Plateau Goyaves, le lycée Roland Garros, le collège Bassin Bleu, le collège la Montagne (La Réunion) et le lycée français de Tamatave (Madagascar). Les épreuves à concourir comprennent la course sprint, la course de haies, la course longue, les sauts, le lancer et les relais.