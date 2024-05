Afrique Australe: Réunion extraordinaire du Sommet de la SADC - Lancement d'un appel humanitaire pour répondre aux impacts de la sécheresse

Ce lundi, par visioconférence, Rasata Rafaravavitafika a représenté Andry Rajoelina, président de la République, à la réunion extraordinaire du Sommet de la SADC sur le Phénomène El Niño.

Présidée par João Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice du Sommet de la SADC, cette réunion est en réponse aux divers appels des États membres face aux effets climatiques dévastateurs dus au changement climatique, dont Madagascar qui a mobilisé les appels à l'aide internationale en déclarant l'état de sinistre national le 3 avril 2024, suite au passage du cyclone GAMANE.

Cette réunion est à la fois un gage de solidarité régionale et un engagement pour faire face ensemble à ce défi commun et partagé. En effet, près de 61,7 millions de personnes sont touchées par les effets du Phénomène El Niño dans la région de la SADC, et sont ainsi en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Près de 57 millions de personnes sont en attente d'une aide humanitaire d'urgence, dont 1,4 million de Malgaches.

Les effets sont multiples touchant les domaines stratégiques de l'agriculture et la sécurité des moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé, l'eau et les ressources énergétiques. Chaque point a été ainsi discuté et les États membres ont convenu qu'il est impératif de renforcer les stratégies et plans régionaux à court, moyen et long terme.

En outre, le renforcement de la coopération régionale, à travers les projets inter-étatiques, a également été encouragé. La SADC a ainsi lancé officiellement un appel humanitaire pour répondre aux impacts de la sécheresse provoquée par El Niño. À ce stade, les besoins régionaux ont été évalués à 5 milliards de dollars dont 108 millions pour Madagascar. L'évaluation au niveau de chaque État membre se poursuivra toutefois, à l'issue de laquelle, ce montant sera réévalué en conséquence.