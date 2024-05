Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le projet de développement du Cames en examen

Dans le cadre de la 41e session du Conseil des ministres de l'enseignement supérieur du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur (Cames), qui se tient du 20 au 24 mai à Brazzaville, le Comité des experts a amorcé les travaux visant à examiner, entre autres, le projet de plan stratégique du développement du Cames et diverses questions relatives aux concours d'agrégation.

En plus du projet de plan stratégique du développement du Cames, le budget 2025 de la structure continentale de l'enseignement supérieur ; le rapport financier 2023 ; le rapport du commissaire aux comptes ; celui de la 6e édition des journées scientifiques ainsi que le rapport d'activités 2023 sont autant de documents soumis à l'examen des experts. A dire vrai, ces derniers préparent donc les dossiers sur lesquels les ministres vont plancher.

La session du Conseil des ministres de l'enseignement supérieur du Cames interviendra, quant à elle, les 23 et 24 mai, à huis clos. Un certain nombre de décisions sera pris et quelques recommandations seront formulées à l'endroit de toutes les parties prenantes.

« Le Cames doit s'ajuster aux enjeux et défis actuels des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. Cela est nécessaire pour répondre à l'ambition légitime de nos Etats membres de devenir de nouveaux pôles de croissance mondiale », a déclaré le secrétaire général du Cames, le Pr Souleymane Konate, à l'ouverture des travaux du Comité des experts, en présence du président du Comité consultatif général du Cames, le Pr Ahmadou Aly Mbaye.

Pour sa part, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a rappelé que le Cames accompagne le programme de développement, de transformation, de digitalisation et de gouvernance du système d'enseignement supérieur des Etats membres à travers ses trois piliers stratégiques : la transmission du savoir, le développement de la recherche numérique des universités, écoles et instituts.