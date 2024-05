Afrique: Les pays les plus puissants entre 2024-2029

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis à jour ses perspectives de croissance pour la période 2024-2029, notant un chamboulement au niveau du top 12 des pays les plus riches du continent africain.

Au-delà du Nigeria qui perd sa première place de puissance économique en 2023 et qui devrait poursuivre sa chute pour occuper le cinquième rang à l'horizon 2029, le FMI note des chamboulements au sein des pays les plus riches durant la période 2024-2029. Derrière ces changements, un facteur a occupé une place fondamentale. Les nouvelles projections du FMI montrent un chamboulement exceptionnel au sommet des pays les plus riches d'Afrique, selon le critère du Produit intérieur brut (PIB) au prix courant exprimé en dollar. Le Nigeria qui trustait le rang de première économie africaine depuis de nombreuses années a fortement dégringolé dans la dernière mise à jour du FMI, quittant même le podium des trois grandes puissances économiques africaines. Une première depuis des décennies, illustrant l'exceptionnel chamboulement qui a débuté en 2023 et qui devrait s'intensifier en 2024 et se poursuivre les années à venir.

L'Afrique est un nain avec un PIB total de ses cinquante-quatre pays de seulement 2810 milliards de dollars, soit 2,56% du PIB mondial, alors qu'elle pèse 17% de la population mondiale et regorge de ressources naturelles: pétrole, gaz, minerai, terres arables, eau... Cette faible production de richesses au niveau du continent souffre aussi d'une répartition très inégalitaire par pays. En effet, les douze pays les plus puissants du continent devraient afficher en 2024 un PIB cumulé de 2 110 milliards de dollars, soit 75,09% du PIB du continent. Par ailleurs, si au niveau mondial le sommet du classement des pays les plus riches n'a pas connu de changement, en Afrique, on a assisté à un véritablement chamboulement au top 12 des plus grandes économies africaines.

%

Le Nigeria qui était la première puissance économique africaine jusqu'en 2022 avec un PIB de 477 milliards de dollars, a vu sa richesse reculer à 375 milliards de dollars en 2023. Celle-ci devrait chuter fortement en 2024 pour s'établir à 253 milliards de dollars, devenant tout simplement la quatrième puissance économique africaine, derrière l'Afrique du Sud (373 milliards de dollars), l'Egypte (348 milliards de dollars) et l'Algérie (267 milliards de dollars). Cette baisse s'explique uniquement par la variation du taux de change dollar-naira (monnaie nigériane). A l'instar du Nigeria, le PIB égyptien a aussi été marqué par la forte dépréciation de la livre locale sous l'effet de dévaluations multiples au cours de ces dernières années.

Evolution des PIB des 12 plus grandes économies africaines (en milliards de dollars)

Pays

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Nigeria

477

375

253

251

255

266

277

288

Egypte

475

394

348

329

374

426

483

540

Afrique du Sud

405

378

373

385

398

423

428

443

Algérie

226

245

267

277

287

294

330

369

Ethiopie

119

160

205

236

266

296

330

369

Maroc

131

144

152

161

171

180

190

200

Angola

123

94

92

95

99

105

110

115

Kenya

114

109

104

110

118

126

135

145

Côte d'Ivoire

72

80

87

94

102

110

119

128

Tanzanie

74

79

80

86

94

103

113

125

Ghana

72

76

75

76

81

86

92

99

RDC

66

67

74

83

92

102

112

122

Source: tableau confectionné à partir de données du FMI