Cote d'Ivoire: Êlê festival d'Adiaké - Le député-maire Hien Sié Yacouba lance officiellement la 8e édition

Promouvoir les valeurs traditionnelles et culturelles des Bétibé et de tous les peuples vivant dans le département d'Adiaké. Tel est l'objectif du Êlê festival d'Adiaké, dont le lancement officiel de la 8e édition a eu lieu le vendredi 17 mai 2024, dans la salle des mariages de la mairie d'Adiaké. C'était en présence de Sa Majesté N'Gbandji II, roi des Bétibé ; des autorités politiques, administratives et coutumières du département.

Carrefour des cultures, plateforme de brassage culturel des régions et communautés de la Côte d'Ivoire, cette 8e édition se déroulera du 26 au 29 juin 2024, à Adiaké, sur le thème : « La jeunesse face aux enjeux du numérique ». Ce festival, comme à l'accoutumée, sera meublé de plusieurs activités.

En effet, on aura, entre autres, la course des pirogues, des concerts géants, le théâtre scolaire, la natation, le beach soccer, du basketball, du handball et du maracana.

Cette édition, selon les organisateurs, aura un caractère particulier en ce sens qu'elle est placée sous le haut patronage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, sous la présidence du président du Conseil, économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Dr Eugène Aka Aoulé et sous le co-parrainage du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara ; du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, ainsi que du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani. Il y a également quatre invités spéciaux dont la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck.

Le préfet d'Adiaké, Mme Trazié Geraldo Lucie, a remercié l'initiateur de ce festival, le député-maire et son conseil municipal pour cet événement qui donne fière allure à la commune et les encourage à le perpétuer afin d'en faire un véritable outil de développement économique et social du département.

C'est pourquoi elle a invité les populations à faire en sorte que cette 8e édition soit un succès, un instrument fédérateur pour construire le destin commun de tous les habitants d'Adiaké.

L'initiateur du Êlê festival d'Adiaké, le député-maire Hien Sié Yacouba, par ailleurs directeur général du Port autonome d'Abidjan (Paa), a remercié tous ceux qui les accompagnent dans cette aventure qui donne de la visibilité à la commune.

« L'aventure qui a commencé il y a huit ans, avec quelques pirogues et un peu de musique, a au fil des ans étoffé son contenu et fini par s'imposer aujourd'hui comme un festival, un rendez-vous incontournable sur l'échiquier de la distraction en Côte d'Ivoire », s'est-il félicité, soulignant que ce festival s'est désormais décentralisé, car ce n'est plus seulement la bordure de la vaste lagune nord qui abritera l'événement.

Les innovations

« C'est aussi la place Alassane Ouattara qui accueille les festivaliers. C'est un défi logistique et sécuritaire énorme », s'en convainc-t-il.

C'est pourquoi il félicite Mme le préfet d'Adiaké et toutes les forces de l'ordre pour leur soutien inestimable. Selon lui, ce festival repose sur trois champs principaux, à savoir la culture, le tourisme et le sport. Il envisage de créer un autre festival mais purement local pour valoriser la culture locale et qui attire aussi les gens.

Le commissaire général du festival d'Adiaké, le colonel Atchet Bilé Jean, a rappelé que l'objectif principal est de promouvoir la culture du terroir et faire d'Adiaké un melting pot de culture en favorisant le développement touristique et économique de la commune.

Cette année, on note comme innovation, la participation de villes, communes et villages, la soirée culturelle, don de matériel biomédical et d'équipement à la maternité de l'hôpital général d'Adiaké, des journées de don de sang.

La communauté à l'honneur cette année, dit-il, est celle du grand sud en l'occurrence le district d'Abidjan et la région des grands ponts (Ebrié, Adjoukrou, Avikam, Ahizi, etc.).

« La grande innovation cette année, est la mise en place d'un pass sécuritaire d'accès au village gastronomique. Pour y avoir accès, il faut arborer un brassard. Il y aura une zone Vip et une zone grand public », a souligné le colonel Atchet Bilé Jean, indiquant par ailleurs que Êlê festival attend cette année plus de 40 mille festivaliers à Adiaké.

A noter que le Coupe d'Afrique des nations (Can 2023) sera présentée aux festivaliers.