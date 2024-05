Cote d'Ivoire: Transport aérien - L'aéroport de Korhogo désormais opérationnel

En marge de la cérémonie d'hommage au Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement du district autonome des savanes, l'aérogare de Korhogo a été inaugurée ce samedi 18 mai 2024, en présence du vice-Président de la République de Côte d'Ivoire Tiémoko Meyliet Koné et du Premier ministre Robert Beugré Mabé, chef du gouvernement.

Le ministre des transports, Amadou Koné, a remercié le Vice-Président pour sa présence effective à cette cérémonie. « Votre distinguée présence nous honore et nous engage d'avantage dans la modernisation des transports conformément à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui, après la création de la compagnie nationale Aire Côte d'ivoire en mai 2012, a instruit le ministère des transports à l'effet de procéder à la réhabilitation voire à l'extension des aéroports domestique », a précisé Amadou Koné.

Selon lui, la rénovation de l'aéroport de Korhogo rentre dans ce cadre. Il s'inscrit donc dans le programme de réhabilitation, de rénovation, extension et de nouvelles constructions engagées en 2019 et qui concerne les aéroports de San Pedro, Bouaké, Séguéla, Kong et de Korhogo, pour un marché initial de 93 milliards de Fcfa. A ce jour, dit-il, les travaux du programme concernant San Pedro, Séguéla, Korhogo et Bouaké sont achevés.

Les travaux du nouvel aéroport de Korhogo consiste après la purge des droits des propriétaires fonciers, en la construction d'une clôture de 10 kilomètres autour de la plateforme aéroportuaire, clôture renforcée par des miradors , à la reprise de la piste et à son prolongement de 1900 mètres à 2000 mètres., à l'agrandissement de l'air de stationnement des avions., a expliqué le ministre.

A l'en croire, pour le confort de na navigation et de la sûreté des vols, cet aéroport a été doté d'équipements aéronautiques de dernière génération dont les aires visuelles et matériels radioélectriques et métrologiques ainsi que d'un système moderne d'atterrissage avec des équipements tels que l'Ins. Ce dernier équipement a été le plus onéreux dans le marché qui a été conclu, car il a couté environ 23 milliards de Fcfa.

Désormais l'aéroport de Korhogo nous permet d'accueillir 150 mille passagers au lieu de 15 mille, il y a quelques temps. Il dispose d'un circuit de départ et d'arrivée qui répond aux normes internationales édictées par l'organisation de l'aviation civile internationale et qui vise en tout temps, le confort et la sécurité su passager et de tous les usagers de la plateforme aéroportuaire.

« L'aéroport de Korhogo est désormais doté d'une salle de supervision par cameras en temps réel des opérations aéroportuaires, d'un système automatisé d'enregistrement et de traitement des bagages et des passagers, d'un système automatisé de diffusion des programmes de vols à travers des écrans, d'un salon présidentiel, d'un salon ministériel, d'un salon Vip pour les passagers en busness class, d'une sonorité pour les annonces, de restaurants et de commerce », a fait savoir Amadou Koné.

Cet aéroport est également doté d'un parking automobile de plus de 120 véhicules et d'un réseau de voirie de 5 km ainsi que de bureaux pour le personnel. En outre, l'aéroport de Korhogo a bénéficié d'un raccordement en eau potable depuis la ville de Korhogo.

Selon Amadou Koné, avec ce nouvel aéroport, le Président de la République, Alassane Ouattara vient encore une fois de démonter sa vision avant-gardiste du développement. En effet, pour le trafic aérien domestique, Korhogo est une destination à fort potentiel. Pour l'année 2023, Korhogo a enregistré 20355 passagers sur 77231, avec 789 mouvements d'aéronefs sur un total de 3441. Cette année, de janvier à mars 2024, ce sont environ 9000 passagers sur un total de 27 000. « Pour la Can, nous avons enregistré 169 vols nationaux et internationaux avec plus de 4000 passagers », a rappelé le ministre des transports.

« J'engage donc la Sodexam, gestionnaire des aéroports et de notre compagnie nationale Aire Côte d'ivoire, qui opère des vols commerciaux réguliers sur l'aéroport de Korhogo à poursuive ses efforts en lien avec toutes les parties concernées afin de favoriser un accroissement de la demande et du nombre de passagers », a exhorté Amadou Koné, félicitant à l'occasion, le directeur général de la Sodexam pour le travail abattu.