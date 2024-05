Madagascar: Sucrerie de Mahatalaky - Travaux d'infrastructures achevés à 80%

La sucrerie de Mahatalaky, située à 43 km de Tolagnaro, est en phase finale de mise à niveau de ses infrastructures pour répondre aux normes sanitaires strictes.

La société Maromahay, responsable de l'exploitation de cette industrie, a annoncé la construction d'un dispensaire, d'un château d'eau de 5 m³ et de clôtures pour améliorer les installations existantes. D'après leurs dires, 80% des travaux sont déjà achevés. Cette mise à niveau est cruciale pour assurer le bon fonctionnement de l'usine en conformité avec les exigences sanitaires et environnementales.

Une visite de la Direction régionale de l'industrialisation et du commerce (DRIC) Anosy a récemment eu lieu pour évaluer l'avancement des travaux et inspecter le bon fonctionnement des machines industrielles déjà en place. La sucrerie de Mahatalaky est équipée pour transformer jusqu'à 30 tonnes de canne à sucre par jour. Grâce à la production de matières premières dans la région, les machines peuvent fonctionner pendant 150 jours par an, assurant ainsi une production continue et soutenue.

Deux coopératives, réunissant 117 paysans, participent activement à la production de canne à sucre sur une superficie totale de 30 hectares. En parallèle, la société Maromahay dispose également de sa propre plantation de 30 hectares, dont 15 hectares pourraient bientôt recevoir une certification biologique. Cet engagement local est essentiel pour garantir un approvisionnement régulier et de qualité pour la sucrerie.

Délais serrés

La période de récolte de la canne à sucre débute en juin, ce qui impose un calendrier serré pour l'achèvement des travaux d'infrastructures. Maromahay s'efforce de finaliser ces améliorations dans les prochains jours pour permettre à l'usine de démarrer ses opérations sans délai. L'amélioration des infrastructures de la sucrerie de Mahatalaky est non seulement une exigence réglementaire mais aussi un levier de développement économique pour la région.

En améliorant les conditions de production et en augmentant la capacité de transformation, ce projet devrait générer des retombées économiques positives pour la communauté locale et renforcer l'industrie sucrière de la région d'Anosy. Avec des infrastructures modernisées et un engagement fort des coopératives locales, la sucrerie de Mahatalaky se prépare à une saison de récolte prometteuse, marquant une étape significative dans le développement industriel et agricole de la région.