Madagascar: Grödash au pays - L'académie du Hip-Hop de Paris débarque

Il était ici pour le Festival Zaza Rap Taiza, il y a plus d'un an. Le revoici avec, cette fois-ci, un projet énorme pour Madagascar dans ses valises. Grödash, une légende du rap francophone, puisqu'il s'agit de lui, est sur le sol malgache depuis la fin de semaine pour déployer le programme « Académie du Hip-Pop » de Paris.

L'Académie du Hip-Hop

Il s'agit d'une immersion complète itinérante dans les métiers artistiques, autour du Hip-Hop, notamment, et de tous leurs aspects d'accompagnement (la gestion, le management, la distribution, le booking, l'édition, le community management, ainsi que la recherche de financements...) sous l'expertise de coachs et d'instructeurs talentueux. L'objectif : aider les jeunes à se professionnaliser dans un métier qu'ils aiment et les passionnent.

L'Académie du Hip-Hop de Paris posera donc ses valises dans notre capitale durant quelques jours, pour une semaine olympique avec Madagaslam, sous les thèmes de la professionnalisation des acteurs de musiques actuelles malgaches et du plurilinguisme à travers un événement auquel a été attribué le nom Olympiades Culturelles. L'événement est soutenu par L'ambassade de France à Madagascar, l'IFM et le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC).

Une semaine d'immersion

Grödash, très enthousiaste, avoue qu'il ne s'agit que d'un début en ce qui concerne Madagascar et qu'il est ici en repérage en quelque sorte pour la suite du projet. Cependant, des actions concrètes sont déjà enclenchées durant cette semaine et elles s'annoncent déjà très prometteuses.

Après sa rencontre avec un collectif de beatmakers malgaches la semaine dernière, des masters class sont prévus, faisant travailler ensemble les artistes rappeurs, les danseurs et les slameurs malgaches durant cette semaine. Ils en profiteront pour préparer ensemble un show live que Grödash donnera samedi 25 mai prochain avec les artistes malgaches. Parmi eux, on peut citer Doublenn, Vy Mamay, North and Center, Ray Lasy, BMS, Ratoljah ou Netyk.

Samedi 25 mai : coeur de l'Olympiade Culturelle

Justement, le coeur de l'Olympiade Culturelle se déroulera ce samedi 25 mai pour une journée atypique à l'Alliance Française d'Antananarivo sise à Andavamamba. Cette journée permettra cette fois-ci au public de participer à des ateliers pratiques et des conférences se déclinant autour de la langue française et la culture Hip-Hop comprenant l'écriture, la danse, le graffiti, le dj-ing ou encore le beatmaking.

Mais c'est également durant cette journée qu'aura lieu la finale de la deuxième édition du concours national de Slam scolaire, organisé par Madagaslam, qui mettra en lice 24 jeunes collégiens issus de 8 villes de la Grande île. Le concours « Les dix mots de la Francophonie » placé sous le signe des Jeux Olympiques pour cette édition 2024 fera partie des épreuves du concours.

C'est d'ailleurs en référence à ces jeux que cet événement tananarivien s'est vu attribuer la dénomination d'Olympiade Culturelle. Par ailleurs, le sport sera bien présent durant l'événement de ce samedi, notamment à travers les ateliers d'initiation et de démonstration de Parkour, une discipline qui a le vent en poupe à Madagascar depuis peu.

Cette journée sera clôturée par le show énorme et pluriculturel de Grödash et des artistes malgaches. Les répétitions vont déjà bon train et promettent une ambiance des plus enflammées. Quant à la suite du projet, Grödash annonce un festival à Agadir au Maroc, en octobre, pour lequel la participation d'artistes malgaches est envisagée.

En attendant, le show de ce samedi à l'AFT ainsi que toutes les activités qui s'y déroulent, y compris le grand concert en live, seront intégralement gratuites. La journée débutera à 10 heures.