Algérie: La Stratégie nationale de sécurité sanitaire 2025-2030 prête avant la fin de l'année

Le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), Pr. Kamel Sanhadji, a annoncé, mardi à Alger, que la Stratégie nationale de sécurité sanitaire 2025-2030 sera prête avant la fin de l'année en cours, permettant ainsi de renforcer les capacités nationales en matière de prévention des risques sanitaires.

Dans un exposé présenté devant la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN), Pr. Sanhadji a indiqué que l'Agence nationale de sécurité sanitaire "est en passe d'achever l'élaboration de la Stratégie nationale de sécurité sanitaire 2025-2030, qui devrait être prête avant la fin de l'année en cours", précisant qu'elle "permettra de renforcer les capacités nationales en matière de prévention des risques sanitaires".

L'Agence, qui compte des médecins, des pharmaciens, des biologistes et des mathématiciens, "a mobilisé tous les moyens et les mécanismes qu'offrent les progrès scientifiques et l'intelligence artificielle pour le traitement des données et la détection des risques afin de prévenir de manière proactive les menaces potentielles sur la santé et d'y faire face en temps opportun", a ajouté Pr. Sanhadji.

Soulignant "l'importance d'une vision prospective et proactive des risques potentiels, reposant sur la prévention en tant que facteur clé pour éviter les maladies et limiter leur prévalence", Pr. Sanhadji a insisté sur "la sensibilisation des citoyens aux principales causes de maladies, dont le régime alimentaire déséquilibrée, la pollution et le changement climatique".

Il a, par ailleurs, fait savoir que l'ANSS "soumettra au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, un rapport scientifique sur les maladies enregistrant une hausse des cas en Algérie avec les principaux facteurs de risque et les risques potentiels afin que des décisions permettant de les éviter puissent être prises".