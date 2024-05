Afrique: Padel - Coupe d'Afrique - Trois équipes pour Madagascar

Madagascar se prépare avec enthousiasme pour sa deuxième participation à l'Africa Padel Cup, qui se tiendra du 6 au 9 juin, à Nouakchott, en Mauritanie.

Après une performance honorable en 2022, où l'équipe malgache se trouve à la quatrième place au Caire, en Égypte, le pays insulaire envoie trois équipes pour représenter dignement ses couleurs. Cette année, la sélection des équipes malgaches a été basée sur le classement du circuit Orange Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour), où les sept meilleurs joueurs ont été choisis pour représenter le pays.

« L'Africa Padel Cup est un petit peu compliqué parce qu'il a été reporté trois fois. Donc, on a eu les dates finales la semaine dernière. La date définitive devait être fin avril, puis fin mai. Et maintenant, ce sera début juin. Et cette initiative-là, elle a été prise avant la création de la fédération. Ce sont les 7 premiers du classement MPPT qui seront en lice, parce qu'à quoi sert un classement si ce n'est pas pour le respecter, dans ces conditions-là », a fait savoir Gary Ah-Waye, co-gérant du MPPTour. Sous la houlette de la Fédération malgache de padel (FMP), récemment créée, ces athlètes sont déterminés à faire briller Madagascar sur la scène internationale.

Les sept joueurs sélectionnés sont Stéphane Rajaonson, Landry Rabezafy, Marin Fontaine, Gary Ah-Waye, Miary Zo Rakotondramboa, Corentin Haëner et Nantenaina Radilofe. Ils seront répartis dans trois équipes, avec un joueur en tant que remplaçant. Eugenio Raniriharinosy dirigera l'équipe en tant que coach, tandis que Sébastien Andriantsoa assurera la communication et la retransmission de l'événement à Madagascar.

Collecte de fonds. Cependant, malgré la détermination et la préparation de l'équipe, un défi majeur se profile : le financement. Avec un besoin de 24 000 euros en seulement quelques jours, les joueurs lancent un appel à tous pour leur apporter leur soutien financier. Ils espèrent pouvoir rassembler les fonds nécessaires pour couvrir les frais de participation et ainsi réaliser leur rêve de compétition.

« Bien évidemment, nous avons 24 000 euros à réunir en aussi peu de temps. Je ne sais pas si on peut le faire, mais en tout cas, il y a un travail qui a été fait à l'avance avec les partenaires. Mais aussi, nous espérons récolter des fonds par rapport à des dons. Et nous sollicitons vraiment le public, les participants, les clubs, les partenaires. Vraiment tout le monde qui peut nous aider dans cette aventure-là. Parce que nous avons des chances d'aller loin avec les pays qui participent », ont fait appel les joueurs. La préparation des joueurs est déjà en cours, avec des entraînements plus structurés cette semaine.

Malgré les défis logistiques, l'équipe est déterminée à tout mettre en oeuvre pour se préparer au mieux pour la compétition. Le départ est prévu pour le 1er juin à minuit.