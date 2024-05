Madagascar: Secteur du tourisme - 70 000 emplois à créer

D'aucuns reconnaissent que le secteur du tourisme est non seulement pourvoyeur de devises mais aussi d'emplois à la Nation.

L'objectif fixé par le ministère en charge du Tourisme et de l'Artisanat est d'attirer un million de touristes à choisir la destination Madagascar en 2028. Pour ce faire, une amélioration de la capacité d'accueil de Madagascar s'impose.

Et en matière de capital humain, « un besoin de 70 000 emplois à créer est identifié au niveau de ce secteur porteur pour pouvoir servir ces un million de touristes », d'après les explications du Directeur général du Tourisme, Tsitohaina Andriamanohera, lors de sa présentation dans le cadre d'une conférence des bailleurs organisée tout récemment dans la capitale. Cela peut toucher, entre autres, les domaines de l'hôtellerie, de la restauration et du guidage, sans oublier le transport.

Sept grandes marques

Raison pour laquelle, ce département ministériel a sensibilisé, dès maintenant, plus de 6 000 lycéens aux métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. En outre, un projet de construction d'une antenne de l'INTH (Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie) est en cours à Antsiranana.

« Ce qui permettra de délocaliser la formation de professionnels hautement qualifiés pour devenir des acteurs clés dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration à Madagascar », a-t-il enchaîné. Il est à noter que cet Institut vient de sortir, cette année, 588 étudiants qui ont décroché leurs diplômes. Et 62 apprenants en cuisine ont également obtenu leurs certificats.

Outre le développement du capital humain qui s'inscrit parfaitement dans la politique générale de l'Etat, le ministère de tutelle ne ménage pas non plus ses efforts pour promouvoir les investissements à réaliser par le secteur privé tant au niveau national qu'international. À titre d'illustration, 15 terrains et 3 sites Marinas sont actuellement identifiés pour permettre la viabilité de tout projet touristique. « Sept grandes marques internationales sont intéressées », d'après toujours le Directeur général du Tourisme.

61 nouveaux établissements

Parlant de nouveaux projets, de construction d'établissements touristiques à Madagascar, les statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat font état de 61 établissements ayant reçu leur autorisation d'ouverture en avril dernier. Parmi lesquels, 23 nouveaux hôtels et 18 nouveaux restaurants viennent d'ouvrir leurs portes.

On a également recensé sept nouvelles chambres d'hôtes respectant les normes requises et trois snacks ou café qui viennent de s'installer. En outre, les acteurs ont pu diversifier leurs offres d'hébergement pour toutes les catégories de touristes aussi bien nationaux qu'internationaux surtout à l'approche des vacances et de la haute saison touristique.

En effet, deux auberges et deux résidences de tourisme ont été créées récemment. Toutes ces nouvelles infrastructures d'accueil créent forcément de nouveaux emplois. Si l'on compare au mois précédent, le nombre d'établissements touristiques qui ont commencé à exercer leurs activités, a connu une hausse avec l'enregistrement de 13 nouveaux établissements qui ont obtenu leur autorisation d'ouverture.

Par ailleurs, l'Association National des Guides a évoqué, tout récemment, un manque évident de guides touristiques qui sont les premiers ambassadeurs du pays étant donné qu'ils sont en contact direct avec les touristes tout au long de leurs séjours à Madagascar.