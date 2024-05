Sénégal: Société de télédiffusion du Sénégal (TDS SA) - Dr Aminata Sarr prend officiellement fonction

Dr Nafissatou Diouf, Directrice générale sortante, a passé le témoin à Dr Aminata Sarr, Directrice générale rentrant à la Direction de la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS SA). La cérémonie de passation de service, tenu dans la plus grande sobriété, a eu lieu hier, mardi 21 mai, dans les locaux de TDS SA, en présence des proches des deux personnalités.

Dans son allocution, Dr Nafissatou Diouf, Directrice sortante, qui a souhaité la bienvenue à son successeur, est revenu sur quelques réalisations faites en collaboration avec les parties prenantes. «J'ai, dès ma prise de fonction et après avoir travaillé en B to B avec toutes les parties prenantes, pris l'option irréversible de procéder à une meilleure organisation du travail par l'érection de pôles», a expliqué Dr Nafissatou Diouf, précisant que ce travail a été rendu possible grâce au concours du personnel qui a massivement adhéré à l'élaboration de ce Plan stratégique de développement 2023-2026.

Selon, la Directrice sortante de TDS SA, «les grandes lignes de ce document retracent les ambitions de l'opérateur national de diffusion à l'horizon 2026». Ainsi, «en vous confiant cet important projet qui est le Plan de développement, je vous annonce qu'il a été un levier important dans l'élaboration d'un nouvel organigramme», a-t-elle indiqué.

A son tour, la Directrice rentrante, Dr Aminata Sarr, a tenu a rassuré son prédécesseur quant à la continuité du chantier déjà entamé, «dans l'intérêt du Sénégal, des partenaires privés et publics et des consommateurs des services audiovisuels».

S'adressant à ses collaborateurs, elle a décliné les défis à relever. «De nombreux défis nous attendent. Nous n'en citerons que quelques-uns : la rentabilité de TDS SA, la haute disponibilité du signal en tout temps et en tout lieu, sur toute l'étendue du territoire nationale, le déploiement de la Radio numérique terrestre, le développement des services à valeur ajoutée...» A ce titre, «nous devrons faire preuve de rigueur, de courage et d'abnégation pour servir au mieux les intérêts des Sénégalais», ajoute-t-elle.

Toujours à l'endroit de ses collaborateurs, Dr Sarr, lance : «sous ma Direction, seul le travail, la loyauté, l'honnêteté et les qualités personnels triompheront et seront les critères d'appréciation. L'équité et la transparence seront érigées en principe cardinal et le triptyque "Jub, Jubeul, Jubanti" sera notre viatique dans notre action au service du public».

Rappelant la complexité de la fonction de diffusion à l'ère du numérique, avec l'avènement de nouveaux services, la nouvelle directrice de TDS SA note que «l'évolution du marché de l'audiovisuelle sénégalais nécessite un dialogue fructueux entre les acteurs du secteur afin d'assurer l'intégration des besoins des consommateurs, des éditeurs, des distributeurs et des pouvoirs publics de manière à promouvoir l'innovation et à accélérer la croissance économique, tout en renforçant le cadre juridique en vigueur», mentionne-t-elle,

Et d'annoncer qu'en partenariat étroit avec le ministère de tutelle, ils travaillerons à «proposer au parlement les nouvelles lois nécessaires à la modernisation de ce secteur, qui permettront également d'accueillir de nouveaux services et modèles de gestion. Le cadre juridique et réglementaire devra s'adapter à la dynamique d'un constant».