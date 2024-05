Afrique de l'Ouest: Financement du logement dans la zone UEMOA - Finactu se réjouit du partenariat entre la Crrh et le Fsa

Le Groupe Finactu dans un communiqué de presse, se réjouit de la concrétisation d'un partenariat stratégique entre la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Uemoa (Crrh-Uemoa) et le Fonds de solidarité africain (Fsa) pour la création d'une nouvelle solution de soutien au financement du logement dans la zone Uemoa.

Cette solution, explique-t-on, destinée aux banques et systèmes financiers décentralisés (Sfd) de l'Uemoa, leur apporte deux avantages essentiels : elle permet en premier lieu aux deux catégories d'institutions financières de réduire le risque associé aux financements de prêts au logement grâce à l'intervention du FSA ; et elle permet aux banques plus spécifiquement de réaliser une économie de fonds propres, permettant in fine d'assouplir les conditions proposées aux emprunteurs.

«Les équipes de Finactu ont été fières d'accompagner ces deux institutions financières complémentaires, toutes les deux leaders dans leurs domaines, à toutes les étapes de ce partenariat, de l'étude de faisabilité initiale à la conception de la solution technique jusqu'à son opérationnalisation », lit-on dans le document.

Selon la même source, cette étape marquante n'est que le début d'une collaboration à long terme entre les deux institutions africaines, pour impacter positivement le développement du marché des prêts au logement, de concert avec les États de la région et l'ensemble des forces vives du secteur, y compris les promoteurs immobiliers.

« C'est avec une immense fierté et satisfaction que nous portons cette initiative innovante dans le cadre de notre nouveau Plan Stratégique 2023-2027. En effet, la garantie est un pilier essentiel pour accélérer significativement le développement de nos activités, en particulier en renforçant la présence des Banques et des Sfd de la zone Uemoa sur le marché des crédits hypothécaires », a déclaré Yedau Ogoundele, la Directrice générale de la Crrh-Uemoa.

« Le lancement de la Gpl ouvre de nouvelles perspectives pour étendre l'accès aux prêts au logement dans notre région. C'est un projet novateur avec un impact vertueux sur l'économie qui permet d'élargir notre champ d'intervention en garantissant les prêts aux particuliers, à travers un partage du risque de crédit avec les Banques et Sfd. Nous anticipons à terme une amélioration significative des conditions de prêt au logement pour les particuliers et une augmentation notable du nombre de bénéficiaires finaux à long terme », a ajouté Abdourahmane Diallo, directeur général du Fsa.

« Notre rôle a été essentiel non seulement pour convaincre le Fonds de solidarité africain de participer à ce nouveau projet qui dépassait le cadre de leur intervention habituelle, axée sur les activités génératrices de revenus, mais également pour structurer le projet dans son intégralité. Nous avons ainsi orchestré les négociations juridiques et techniques entre les deux parties et assuré un suivi rigoureux de l'exécution du projet pour l'amener à bon port, jusqu'au lancement de la Gpl auprès des banques / Sfd de la zone Uemoa», a fait savoir. Larbi Chraïbi, senior manager au sein de Finactu en charge du projet conclut.