Sénégal: Intervention de Trade Hub au pays - 9,1 millions de dollars de subventions de co-investissement attribués à 12 entreprises du secteur privé

Le West Africa trade & investment Hub (Trade Hub) financé par l'Usaid travaille à favoriser une croissance économique inclusive et durable au Sénégal en encourageant les co-investissements en capital avec les entreprises du secteur privé.

Selon un communiqué de presse, dans le cadre d'un programme quinquennal de promotion du commerce et de l'investissement, le Trade Hub s'engage à renforcer la compétitivité du secteur privé en Afrique de l'Ouest grâce à une approche axée sur le marché. En collaborant avec le secteur privé et en encourageant les co-investissements, le Trade Hub promeut de nouveaux investissements en capital privé dans des secteurs stratégiques clés afin de créer des emplois durables et de stimuler les échanges dans la sous-région et à l'international.

Les co-investissements accordés par l'Usaid, explique-t-on, ont permis aux entreprises privées de relever des défis majeurs tels que la sécurité alimentaire, la création d'emplois pour les femmes et les jeunes, la résilience aux changements climatiques, le renforcement de la compétitivité des agro-industries et des exportations sur le plan régional et international.

Adoptant une approche de financement mixte, le Trade Hub a cofinancé des activités stratégiques dans 16 pays en Afrique de l'Ouest, mobilisant des fonds de diverses sources pour stimuler d'importants investissements privés, créer des emplois durables et accroître les exportations.

«L'Usaid/Sénégal, à travers le Trade Hub, a attribué 9,1 millions de dollars de subventions de co[1]investissement à 12 entreprises du secteur privé, dont 10 Pme et deux institutions financières, dans les secteurs de l'agriculture, de l'hygiène et de l'assainissement, de la santé et de l'énergie propre. Ces co-investissements visent à renforcer la compétitivité et à stimuler la croissance économique inclusive au Sénégal. À fin décembre 2023, ces subventions ont déjà généré 39,7 millions de dollars d'investissements, soutenu la création de 4 343 emplois, impliqué 24 946 petits exploitants et généré 45,4 millions de dollars de ventes et d'exportations », renseigne le communiqué.