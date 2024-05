Madagascar: CHU Fenoarivo - Diagnostic gratuit des maladies cardiovasculaires

Deux journées portes ouvertes seront organisées les 30 et 31 mai au Centre hospitalier universitaire (CHU) Fenoarivo de 9h à midi. Une attention particulière sera portée au diagnostic des maladies cardiovasculaires et du diabète durant ces deux journées avec le laboratoire LINCOLN Pharmaceuticals LTD.

Les patients auront accès gratuitement aux médicaments après le diagnostic. Les maladies cardiovasculaires constituent un ensemble de troubles affectant le coeur et les vaisseaux sanguins Outre les activités inhérentes à son existence, pour lesquelles l'hôpital est connu, le centre hospitalier est devenu un centre de soins diversifiés et spécialisés, et également un centre de formation pour le personnel de santé (médical, paramédical), et pour le personnel administratif exerçant dans le domaine de la santé.

C'est aussi un centre de consultation de troisième degré, notamment en matière de cardiologie, d'ophtalmologie, de dentisterie et d'explorations (radiodiagnostic, analyses biologiques, explorations fonctionnelles respiratoires, fibroscopie bronchique, échographie, électrocardiographie, surveillance des apnées du sommeil). Le centre dispose également d'un service d'acupuncture.