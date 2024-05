Ile Maurice: L'avocat Jhaddav Iysurey crie au «planting» et dénonce des brutalités policières

Il avait été arrêté par l'Anti Drug & Smuggling Unit (ADSU) de la division centrale pour possession de drogue, à Phoenix, le 17 mai. L'avocat Jhaddavy Iysurey crie au «planting».

Selon lui, il a été victime d'un coup monté et soupçonne l'un de ses ennemis d'être derrière son arrestation. Il a eu une réunion avec ses avocats, Mes Rama Valayden, Anoup Goodary et Kavi Veeriah, mardi 21 mai.

«Il est clair que nous nous retrouvons encore avec un autre cas de planting. Nous avons rencontré Me Iysurey ce mardi après que sa famille nous a contactés. Je dois dire qu'il y a beaucoup d'éléments troublants en temps et lieu et nous viendrons soutenir nos dires. Nous allons dès aujourd'hui envoyer une lettre au bureau du DPP et nous demanderons que les images de la Safe City concernant son itinéraire ce jour-là jusqu'à son arrestation soient sécurisées», soutient Me Valayden.

Ses hommes de loi disent aussi avoir remarqué des hématomes sur leur client et qu'il aurait été victime de brutalité policière. Selon eux, la police avait conduit Me Iysurey à l'hôpital Victoria et à l'ENT après son arrestation.

Pour rappel, Me Iysurey, habitant de Bassin, Quatre-Bornes, avait été arrêté le 17 mai alors qu'il était dans sa voiture à Phoenix en compagnie d'un homme de 33 ans qui habite la région. L'ADSU de la division centrale aurait saisi dans son véhicule du cannabis synthétique, des seringues et plusieurs équipements pour la préparation de drogue.