Ile Maurice: Deux Malgaches privés de nourriture et séquestré

Un habitant de Vacoas, âgé de 31 ans, a été arrêté vendredi. Deux Malgaches l'accusent de traitement inhumain, affirmant avoir été séquestrés et privés de nourriture certains jours.

Les Malgaches ont relaté leur calvaire à la police. Lors de leur déposition, ils ont expliqué qu'ils étaient arrivés à Maurice avec un visa de touriste le 25 mars de cette année et résidaient à Trianon. Un jour, ils se sont rendus à Quatre-Bornes dans l'espoir de trouver un travail et ont rencontré le Vacoassien. Ce dernier s'est présenté comme le directeur d'une société et leur a proposé de travailler comme nettoyeurs pour lui contre une somme de Rs 20 000. Le trentenaire leur aurait également promis qu'ils seraient logés et nourris, et qu'il entamerait les démarches pour obtenir leur permis de travail.

Cependant, les Malgaches se seraient fait berner. Selon eux, l'entrepreneur aurait saisi leurs passeports et les aurait exploités en les payant une misère. L'un des plaignants lui aurait reproché de les avoir sous-payés. Le suspect aurait répondu : «Tu es clandestin à l'île Maurice et personne ne te donnera du travail. Tu ne pourras pas retourner à Madagascar et tu es obligé de travailler pour moi.» Les Malgaches rapportent qu'ils dormaient sur un sofa et certains jours, ils n'avaient rien à manger. «Il nous disait de chercher nous-mêmes de quoi manger alors que nous n'avions plus d'argent», ont-ils confié à la police.

L'opération a été menée par le sergent Changia et la Crime Intelligence Unit Metro Sud. L'enquête est placée sous la supervision de l'assistant surintendant de police Golaup.