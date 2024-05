Ile Maurice: Christopher Lagane remporte l'étape finale du Tour d'Algérie et monte sur le podium général

Sacré numéro que celui réalisé par Christopher Lagane ! Le leader de l'équipe mauricienne a remporté la 10e et dernière étape du Tour d'Algérie, se hissant ainsi sur le podium du classement général final.

Cette étape de 145,5 kilomètres est partie d'Annaba pour y revenir après un passage par Guelma. Cette étape longue de 145,5 kilomètres partait d'Annaba pour y revenir après un passage par Guelma. Le tracé était taillé pour les grimpeurs avec deux cols de première catégorie, précédé d'un autre tracé de deuxième catégorie.

Christopher Lagane faisait partie d'un groupe qui a poursuivi les échappés du jour, tandis que le maillot jaune, l'Érythréen Meron Teshome, était plus loin. Celui-ci n'a pas pu combler son retard et a terminé septième au classement général final, à 2 minutes et 57 secondes de l'Algérien Nassim Saidi, jusqu'alors deuxième à 30 secondes du leader.

Le groupe de Lagane a finalement rattrapé les échappés à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, et à la flamme rouge, le Mauricien a attaqué en solitaire. Son coup de poker a payé, car il a réussi à conserver une courte avance sur ses poursuivants, décrochant ainsi une belle victoire d'étape et grimpant à la troisième place au classement général, après avoir été quatrième auparavant. Une performance remarquable, surtout compte tenu des difficultés rencontrées depuis le départ, avec les abandons successifs de William Piat, Samuel Quevauvilliers et Thibault d'Unienville. Chapeau bas à Hanson Matombé, le seul coéquipier qui a soutenu Lagane jusqu'au bout !

«C'était un beau Tour avec de belles étapes et de beaux paysages. J'ai réussi à être régulier tout au long des étapes pour décrocher la troisième place au classement général final et aussi la victoire dans cette dernière étape. Je dois un grand merci à toute l'équipe. Malgré les chutes et les problèmes de santé, nous sommes restés motivés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier particulièrement Hanson (Matombé) qui m'a aidé à remonter et à donner des bidons. Cette victoire, je la dédie à l'équipe», a déclaré Christopher Lagane.

Le Tour d'Algérie est terminé, mais il reste encore deux Grands Prix au programme : celui de la Ville d'Annaba ce mercredi et celui de la Ville d'Alger vendredi.