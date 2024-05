Ile Maurice: Sarah Lee Merite, 24 ans, combattante à vie

On lui a donné peu de temps à vivre. Les médecins l'ont condamnée. Mais loin de se résigner à ce sort, Sarah Lee Merite se bat. Non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa famille, en particulier sa mère, Lisebie Merite, et pour toutes les personnes atteintes de cancer.

Sa force et son courage imposent le respect de tous. Aujourd'hui, elle demande de l'aide pour prolonger cette étincelle qui fait battre son coeur.

C'est justement Lisebie Merite qui raconte l'histoire de sa fille de 24 ans. Tout a commencé lorsqu'elle a atteint ses 19 ans. Les médecins ont diagnostiqué un cancer du sein. «Le médecin que nous avions consulté au début nous a dit que c'était rare d'avoir un cancer à cet âge. C'est pourquoi nous sommes allées en Afrique du Sud pour confirmer le diagnostic. Et ils l'ont confirmé.» La jeune femme a alors suivi des traitements, incluant la chimiothérapie, l'immunothérapie et l'hormonothérapie. «Nous avons commencé les soins à l'hôpital Victoria, à Candos, puis nous avons continué au New Cancer Hospital à Solférino.» Après deux ans de traitement, elle a récupéré et a même évité l'ablation du sein.

Toutefois, en 2022, elle a rechuté et les médecins ont constaté qu'elle avait atteint le stade 4. «Tout s'est passé très vite. Le cancer s'est propagé à son autre sein, à sa colonne vertébrale, à ses poumons et à son foie. Le médecin a précisé que deux de ses organes vitaux, sa colonne vertébrale et son foie, étaient touchés, déclarant qu'elle était inopérable et donc incurable, avec une espérance de vie de six mois à deux ans. À l'hôpital de Solférino, sa chimiothérapie s'est arrêtée en mai 2023 et son immunothérapie en novembre.»

Comme un malheur ne vient jamais seul, elle a rencontré d'autres complications de santé. «Une partie de son corps s'est paralysée et elle a commencé à boiter. Après un scanner, nous avons découvert que le cancer avait atteint son cerveau.»Sarah Lee Merite a été rapidement emmenée en Afrique du Sud. «Les médecins ont confirmé qu'elle était en phase terminale mais ont recommandé une radiothérapie pour son cerveau. Elle a donc subi 15 séances de radiothérapie. Après cette étape, elle a pu retrouver une coordination de ses mouvements. Le médecin a ensuite prescrit une chimiothérapie par voie orale et une immunothérapie par voie orale pour prolonger les soins.»

Cependant, ces traitements ne sont pas disponibles dans les hôpitaux publics. Si la famille opte pour ces soins dans le privé, elle devra débourser Rs 150 000 par mois, tandis que si elle parvient à les obtenir en Afrique du Sud, cela coûtera Rs 100 000.

Aujourd'hui, grâce à un permis délivré par le ministère de la Santé et la police, Lisebie Merite essaie tous les moyens pour offrir quelques jours de plus à sa fille. «Le médecin me l'a même dit, cela vous achètera un peu de temps. Elle va mourir.» Cependant, Sarah Lee Merite a également lancé une collecte de fonds à travers Crowdfund pour soulager sa famille dans l'achat des médicaments. «Vous savez, entre-temps, ma fille continue à travailler en tant qu'esthéticienne.»

Toute aide financière est la bienvenue pour cette famille. Vous pouvez les aider en contribuant sur le compte MCB : 000448001624 ou en envoyant un message sur WhatsApp au numéro suivant : 59182094, destiné à Sarah Lee Merite.