Ile Maurice: Les femmes plus longtemps au chômage que les hommes

Bien que l'écart se réduise progressivement dans le monde professionnel entre hommes et femmes, ces dernières demeurent néanmoins plus longtemps au chômage que leurs homologues masculins. Les données les plus récentes de Statistics Mauritius indiquent que les femmes restent en moyenne au chômage cinq mois de plus que les hommes.

Publiées en début de semaine, ces données révèlent une disparité frappante dans la nature du chômage entre les hommes et les femmes. Le chômage de longue durée affecte plus significativement les femmes, avec 15 % d'entre elles étant sans emploi depuis plus de deux ans, par rapport à seulement 9 % des hommes. En revanche, le chômage de courte durée semble toucher davantage les hommes, avec 61 % d'entre eux sans emploi depuis moins de six mois, comparativement à seulement 43 % des femmes.

En moyenne, une personne au chômage reste sans emploi pendant un an. Toutefois, les femmes sont particulièrement touchées par cette situation. La durée moyenne de chômage chez les femmes s'élève à 15 mois, contre seulement dix mois pour les hommes. Malgré les difficultés que rencontrent les femmes pour trouver un emploi, leur taux de chômage a nettement progressé au fil des années.

En 2012, ce taux s'élevait à 12,2 % avant de baisser à 10,1 % en 2018, pour finalement atteindre 8,7 % en 2023. De 2022 à 2023, 25 300 femmes ont trouvé un emploi tandis que le nombre de femmes au chômage a diminué de 1 200, entraînant ainsi une augmentation nette de 24 100 dans la population active féminine.

Ces chiffres ont eu un impact direct sur le taux de chômage des femmes, qui est passé de 10,2 % à 8,7 % sur la période considérée. Le taux d'activité des femmes a enregistré une augmentation significative, passant de 43,0 % à 47,5 %. Cette hausse est attribuable à l'entrée de 24 100 femmes supplémentaires sur le marché du travail, ainsi qu'à l'augmentation de 1 400 femmes de 16 ans et plus intégrant la population active.

Les données montrent que les femmes au chômage étaient généralement plus qualifiées que les hommes dans une situation similaire : environ 53 % d'entre elles avaient au moins le School Certificate, alors que seulement 41 % des hommes possédaient ce niveau de qualification. Dans le paysage professionnel actuel, les femmes occupent une position différente de celle de leurs homologues masculins.

Les statistiques révèlent qu'elles représentent une part plus importante de la main-d'oeuvre salariée, avec 85,1 % d'entre elles travaillant en tant que salariées, contre seulement 73,4 % chez les hommes. De même, elles sont également plus nombreuses à contribuer au travail familial en tant que membres de la famille, avec une proportion de 3,5 %, tandis que chez les hommes, cette proportion est de seulement 1,4 %.

Taux de 6,3% en 2023

Selon les données les plus récentes, la population active a augmenté de 30 000 personnes, passant de 562 800 en 2022 à 592 800 en 2023. Cette croissance s'est répartie entre une augmentation de 5 900 hommes et une augmentation plus prononcée de 24 100 femmes. En ce qui concerne l'emploi à Maurice, les statistiques révèlent une augmentation avec 35 600 postes supplémentaires entre 2022 et 2023. Parallèlement, le chômage a enregistré une baisse significative, avec 5 600 personnes de moins sans emploi en 2023 par rapport à l'année précédente. En conséquence, le taux de chômage global s'établit à 6,3 %.