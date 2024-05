Ile Maurice: La jeune mère souffrait-elle de dépression post-partum ?

Une jeune maman a abandonné son nouveau- né. Les journaux en ont parlé et ont mentionné la peine de prison qui l'attendait. Heureusement qu'elle est revenue par la suite reprendre son bébé et s'excuser de l'avoir abandonné.

Découvrons une réalité que chacun d'entre nous, fille ou garçon, doit connaître. Une réalité pénible et douloureuse qui existe dans certains cas, heureusement peu nombreux, que tous nous devons connaître afin que celles qui la subissent sachent que la dépression post-partum est une réalité pénible qui est désormais bien expliquée, dont on est arrivé à connaître les causes et que la nouvelle maman n'est pas fautive, mais malade. La médecine moderne est arrivée à connaître les causes et a aussi trouvé les moyens d'aider ces mamans à sortir de cette déprime.

La dépression post-partum fait ressentir des angoisses, des insomnies et parfois même, des envies suicidaires. Selon une enquête de Santé publique France, la dépression post-partum touche une mère sur six. C'est une réalité qu'il faut connaître et accepter et surtout, ne pas culpabiliser la maman. La dépression post-partum touche souvent des femmes ayant eu un rapport blessé avec leur maman et qui n'ont pas été suffisamment sécurisées. Il faut le savoir et dire à ces nouvelles mamans qu'elles peuvent guérir de cette dépression.

Une jeune maman de trois enfants, Isaure Armanet, a publié le livre Interdit de pleurer pour raconter sa dépression après chacune de ses trois grossesses et comment elle est arrivée à s'en sortir. À Paris, existe une unité d'hospitalisation intitulée La Pomme pour soigner les mamans qui souffrent de cette dépression.

Ce qui est important, c'est de ne pas juger ces mamans qui dépriment. Quand elles sont encadrées avec affection et sollicitude, elles retrouvent par la suite leur amour maternel et s'occupent très bien de leur bébé.