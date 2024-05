Maroc: Procédures administratives - Réduction de 45% des documents demandés aux investisseurs (M. Jazouli)

Rabat — Le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a indiqué, mardi à Rabat, que la simplification et la numérisation de 22 décisions administratives via la plateforme électronique "CRI-invest", ont permis de réduire de 45% les documents requis pour les investisseurs.

En réponse à une question orale sur "la simplification des procédures d'investissement" présentée par le groupe du Rassemblement national des indépendants à la Chambre des Conseillers, M. Jazouli a souligné l'accélération de la mise en oeuvre de la loi n° 55.19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, en approuvant quatre décrets d'application visant à réguler les délais de délivrance des documents nécessaires aux projets d'investissement.

Le ministre a également relevé l'approbation du décret d'application fixant les modalités et procédures de création et d'accompagnement des entreprises par voie électronique, affirmant que la simplification des procédures administratives est l'un des principaux éléments d'amélioration du climat des affaires, et l'une des conditions essentielles pour faciliter et stimuler l'investissement.

Dans sa réponse à une autre question sur "le climat des affaires", posée par le groupe de l'Union générale des travailleurs du Maroc, M. Jazouli a précisé que grâce aux réformes structurelles majeures engagées sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a réalisé des progrès considérables qui se sont reflétés dans sa position mondiale en matière de climat des affaires, notamment dans le classement de la Banque Mondiale.

À ce titre, il a mis en avant le lancement d'un nouveau rapport international de la Banque Mondiale intitulé "Business Ready", visant à évaluer de manière exhaustive et selon différents critères le climat des affaires à l'échelle mondiale, incluant le Maroc parmi les 54 pays dès sa première édition en 2024.

Parallèlement, M. Jazouli a insisté sur l'importance d'une mise en oeuvre efficace de la feuille de route pour l'amélioration du climat des affaires 2023-2026, fruit d'un travail collaboratif impliquant le gouvernement, le secteur privé, le secteur bancaire et les acteurs locaux, dans le but de renforcer la position du Maroc dans les classements mondiaux.