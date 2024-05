Afrique: Le Maroc à l'honneur au 23è Salon international de la construction de Barcelone

Barcelone — La 23-ème édition du Salon international de la construction (Construmat) s'est ouverte mardi à Barcelone, avec le Maroc comme invité d'honneur, présent en force à travers un grand pavillon, conçu de manière moderne et inspirante pour mettre en avant l'authenticité et l'ouverture du Maroc sur le monde.

Situé dans un emplacement de choix, le pavillon Maroc a été inauguré par la ministre espagnole de l'Habitat et de l'Agenda Urbain, Isabel Rodríguez, le Secrétaire général du ministère de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Youssef Hosni, le président du directoire du groupe Al Omrane, Housni El Ghazaoui, et le délégué du gouvernement espagnol en Catalogne, Carlos Prieto, en présence du consul général du Maroc à Barcelone, Charif Cherkaoui, et de plusieurs personnalités.

La participation du Maroc à Construmat se traduit notamment par une présence "exceptionnelle" d'entreprises exposantes et par un programme d'activités professionnelles visant à promouvoir les affaires entre le Maroc et l'Espagne. Une conférence de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (Sonarges) sur les préparations du Royaume pour l'organisation de la Coupe du monde de football 2030, avec l'Espagne et le Portugal, est au menu de cet évènement.

Pour l'Agence marocaine de développement des investissements et des Exportations (AMDIE), le salon sera l'occasion de mettre en avant la stabilité politique et économique, les infrastructures, les écosystèmes et l'ouverture du Maroc, à travers ses multiples accords de libre-échange, et la disponibilité de ressources humaines qualifiées et l'énergie verte.

S'exprimant à cette occasion, M. Youssef Hosni a souligné que la présence du Maroc à cette édition 2024, en tant qu'invité d'honneur, témoigne de la collaboration étroite et privilégiée entre les deux royaumes, qui entretiennent des échanges et des liens historiques, partagent un patrimoine culturel très riche et constituent des hubs stratégiques aux portes de l'Europe et de l'Afrique.

"Construmat constitue une opportunité précieuse pour renforcer le cadre de ce partenariat, ainsi que d'échanger sur les différentes expériences et bonnes pratiques dans les différents domaines de la construction et qui sont mis en avant dans ce grand événement professionnel", a-t-il dit.

"Guidés par la volonté de créer un modèle de développement territorial plus prospère et harmonieux, nous saisissons ce momentum pour mettre en lumière les réalisations remarquables du Royaume du Maroc au cours des deux dernières décennies", a-t-il fait savoir, notant que le Maroc a amorcé, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, une transformation profonde et globale, façonnant une trajectoire de développement et d'innovation, pour renforcer sa position sur l'échiquier régional.

Et d'ajouter que la construction représente l'un des secteurs les plus dynamiques au Maroc et qui est moteur de croissance et de développement économique et social, avec des capacités importantes de création d'emplois.

Les investissements dans le secteur de la construction sont significatifs, notamment à l'aube des préparatifs à la Coupe d'Afrique 2025 et de la Coupe du monde de football 2030 avec l'Espagne et le Portugal, a souligné le responsable marocain, pour qui ces événements impliquent une modernisation conséquente des infrastructures, une valorisation des richesses touristiques de ses cités et un engagement en faveur de la durabilité et de la résilience.

La participation marocaine s'inscrit également dans le contexte de cette organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030, laquelle se traduira par un investissement important consacré à la construction et à la mise à niveau des stades, ainsi que d'importants investissements destinés au renforcement de l'infrastructure de transport, d'hôtellerie et des télécommunications, selon les organisateurs.

"Nous avons choisi le Maroc comme invité d'honneur en raison des relations intenses entre nos marchés dans le secteur de la construction. À Construmat, les participants marocains pourront s'informer sur les dernières tendances, établir des contacts avec des entreprises et des professionnels du secteur des deux pays et explorer des opportunités d'affaires", a déclaré le président du Salon, Xavier Vilajoana.

Dans le but de contribuer à l'ouverture de nouveaux marchés et d'opportunités d'affaires internationales pour les participants au Salon, Construmat accueille également des entreprises et des professionnels de la France, du Portugal, de la Turquie et des Émirats arabes unis.

Pour sa 23e édition, cet événement braque les projecteurs sur la durabilité, en mettant en place une grande zone d'exposition de 10.000 m², et un congrès avec des thèmes qui favorisent la durabilité à partir de trois domaines : Les systèmes de construction industrialisés, la décarbonation et l'économie circulaire, et les technologies numériques.

Véritable carrefour d'innovation dans le domaine, ce Salon réunit les acteurs clés de l'industrie internationale de BTP pour découvrir les dernières tendances du marché, dynamiser les exportations et nouer des partenariats stratégiques.