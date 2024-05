Madagascar: Un rappeur français débarque dans la capitale

Une explosion de talent et de créativité. L'événement «Olympiades Culturelles» se tiendra à l'AFT Andavamamba le 25 mai, mettant en lumière le hip-hop et le slam à Madagascar. Parmi les invités de marque, le rappeur français Grödash, accompagné de nombreux artistes locaux, viendra partager son expérience et sa passion pour ces disciplines artistiques.

Organisée par l'Académie du Hip-hop de Paris en collaboration avec l'association Madagaslam, cette journée vise à redynamiser et promouvoir le hip-hop et le slam dans le pays. «Je vais partager mes expériences, la bonne humeur, et la magie du hip-hop. Le hip-hop a changé ma vie et si nous pouvons apporter de l'espoir aux jeunes artistes de Tana et de tout Madagascar, alors nous aurons accompli quelque chose de merveilleux», explique Grödash lors d'une rencontre avec la presse à l'IFM. Arrivé à Madagascar le 20 mai, Grödash a déjà rencontré des slameurs et d'autres artistes locaux en préparation de ce grand rendez-vous.

Une opportunité

Le 25 mai promet d'être une journée riche en culture urbaine, sous le thème du «plurilinguisme», réunissant des artistes français et malgaches. Madagaslam a prévu ce samedi des ateliers de slam-poésie et la finale du Slam National Scolaire. Tax et Teed animeront des ateliers de beatmaking, tandis que Ponk & O.R dirigeront des ateliers de graffiti, et Luc proposera des sessions de danse. En soirée, un concert réunira Grödash, Doublenn, Vy Mamay, Ratoljah, BMS, Maddy Roots, North and Center, Ray Lasy, Netyk, et Up the Rap. Il y aura d'autres activités sur place comme la démonstration de beatbox, parkour et autres.

%

Originaire de Brazzaville, Grödash s'est installé en France en 1994, où il est devenu une figure emblématique du rap. Il a fondé l'association Flymen Vision et l'Académie de Hip-hop pour transmettre son savoir et sa passion. «Ceci n'est que le début d'un projet avec Grödash. Nous visons à créer une annexe de cette académie chez nous pour éduquer les jeunes sur ce domaine. Cet événement samedi sera ouvert à tous et gratuit,» souligne Misstik Rajoelison, organisatrice de Madagaslam. Ce séjour est aussi une occasion pour Grödash d'identifier des talents malgaches susceptibles de participer à son festival de hip-hop au Maroc en octobre prochain.