Madagascar: La sucrerie de Mahatalaky bientôt opérationnelle

L'extension et la rénovation de l'usine de sucre de Mahatalaky sont presque achevées. La présence de cette sucrerie offrira des emplois et d'autres retombées sociétales qui profiteront à l'économie de cette localité de Tolagnaro.

En bonne voie. L'extension de la sucrerie de Mahatalaky l'est. Près de 80% des travaux de rénovation de cette usine sont déjà terminés. C'est le constat fait par la direction régionale de l'Industrialisation et du Commerce de la région Anosy lorsqu'elle a effectué une descente sur place la semaine passée.

« Les machines et tout le matériel sont là. L'on peut même dire qu'elle est fonctionnelle. Il ne reste qu'à ficeler des détails pour faire en sorte que les exigences de normes et de qualité requises par les bailleurs soient respectées et optimales.

En attendant la prochaine campagne de canne à sucre au mois de juin, la société qui gère cette unité industrielle mettra au point les préparatifs » confie Razafy Tsitairana, directeur régional de l'Industrialisation et du Commerce dans la région Anosy. La construction de cette usine a été lancée il y a six ans sur financement de l'Union européenne, avec le soutien technique de l'Onudi et du centre malgache de la canne et du sucre.

Elle peut produire du sucre roux d'excellente qualité, avec une capacité de broyage de 60 tonnes de canne à sucre par jour, soit 2,5 tonnes par heure. La ligne de production tourne à 150 jours par an. De quoi répondre aux besoins de la population de la localité, qui ne demande qu'à travailler.

Responsabilités

Les responsabilités sociétales et environnementales sont également au centre des préoccupations des autorités. « Cette usine utilise un groupe électrogène puissant qui pourra également subvenir aux besoins de la localité qui est située à 43 km de Tolagnaro. Il y a aussi la construction d'un dispensaire pour prendre en charge les soins de proximité de la population. Une école publique sera également mise en place et un château d'eau de 5 mètres sera érigé. Cela fait partie des responsabilités sociétales de l'entreprise » explique la direction régionale de l'Industrialisation.

C'est le développement économique qui sourit aux opérateurs, coopératives et aux populations de la région, qui ne sont pas épargnés par les affres du Kere. La présence de cette usine alimentera l'économie locale et sera en mesure de développer la région. Deux coopératives, regroupant cent dix-sept producteurs cultivent déjà de la canne à sucre sur les 30 ha de plantation.

L'entreprise « Maromahay » plante de la canne sur 30ha également. Les responsables de l'usine veulent faire en sorte que la moitié de la concession de canne à sucre obtienne une certification bio. La remise sur les rails de cette usine de sucre de Mahatalaky cadre avec le velirano numéro 7 du président de la République, concernant l'industrie.

L'usine de Mahatalaky figurait dans un projet avec trois autres sucreries, dont celle de Berenty (Amboasary), d'Antanimifafy (Mahajanga II). Ces mini-sucreries devraient permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance en cette denrée pour la Grande île et réduire ainsi les importations de manière significative, en augmentant la production locale.