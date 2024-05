Tunisie: UST - Trois points pour se sauver

Il suffit logiquement aux Tataouinis une victoire aujourd'hui dans le derby du Sud contre l'USBG pour se mettre à l'abri et assurer le maintien. Troisièmes avec 18 points, à six points de l'avant-dernier du groupe du play-out, l'ASM avec 12 points, les Sudistes ne sont pas sous forte pression malgré l'enjeu important.

Le nouvel entraîneur Seif Ghezal, qui a pris le relais de Sami Gafsi, ne cache pas son optimisme. «Je n'ai pas réfléchi deux fois lorsqu'on a fait appel à moi», dit-il. «L'UST a un très bon effectif et sans la crise financière, elle aurait pu faire beaucoup mieux et terminer la saison sur les chapeaux de roues. La dernière lourde défaite contre l'OB n'a pas laissé des traces.

Face à l'équipe voisine de Ben Guerdane, nous devons renouer avec la victoire et empocher les trois points qui, normalement, nous rassureraient définitivement sur le sort de l'équipe en Ligue 1». Mais ce derby ne sera pas, à coup sûr, aussi facile que ne le pense le nouveau technicien des Tataouinis. L'adversaire du jour l'USBG, cinquième avec 16 points, a besoin lui aussi de succès pour s'éloigner également des deux dernières places du classement qui conduiront automatiquement en Ligue 2.

Le plus des joueurs étrangers

Il faut reconnaître que si l'UST a fait une bonne phase de play-out, c'est, en grande partie, grâce à l'apport de ses joueurs étrangers. Outre leur rendement régulier et décisif sur le terrain, ils ont été présents et disponibles durant la période de grève et n'ont pas refusé de faire le difficile déplacement contre l'O Béja malgré peu de séances d'entraînement dans les jambes.

%

Les Aziz Diaw, Namory Sangaré, Mohamed Diouf, Moussa Sissoko et Fabien Winley ont réussi, avec le deuxième gardien remplaçant de Hamza Ghanemi, Yassine Bguir, et l'attaquant de pointe Helmi Assidi, à limiter plus ou moins les dégâts en dépit des nombreuses défaillances de poids dans le groupe. C'est sur eux que reposera de nouveau cet après-midi la lourde tâche de garder l'équilibre entre les trois compartiments, en vue d'un succès de la délivrance. Pour s'assurer la réussite de cette mission, le Comité directeur a décidé d'ouvrir gratuitement les portes du Stade Nejib-Khattab à la grande foule.