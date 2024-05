Afrique: Ligue des champions - (Ce samedi 18h00) au Caire finale retour Al Ahly-ES Tunis - La route pour le sacre !

Houssem Ghacha : une mobilité qui devra s'accompagner de plus d'efficacité (Ph. Mokhtar H'MIMA)

Les "Sang et Or" effectuent aujourd'hui leur troisième et ultime séance à Tunis avant de s'envoler pour Le Caire où ils auront à affronter les Ahlaouis, samedi, pour une deuxième manche à l'issue de laquelle une seule équipe brandira le trophée. Pour y parvenir et au vu du résultat nul et vierge de l'aller, il suffit de marquer un but, rien qu'un seul, et au pire des cas encaisser un seul but, pour être sacré champion d'Afrique (un résultat de parité positive est à l'avantage des «Sang et Or». Et à vrai dire, Al Ahly a montré samedi dernier qu'il n'est pas aussi redoutable qu'on pouvait le penser. L'Espérance aurait même pu ouvrir la marque trop tôt si la reprise de la tête de Rodrigo Rodrigues n'avait pas raté de peu le cadre.

Par ailleurs, les "Sang et Or", qui avaient maîtrisé nettement mieux les débats en période initiale, auraient pu plier le match avant la pause mi-temps s'ils avaient poussé un peu plus et s'étaient montrés un peu plus agressifs dans leur jeu.

Puis, en deuxième mi-temps, Miguel Cardoso s'est montré particulièrement prudent en opérant des changements ayant pour objectif de ne pas prendre de risques inutiles dans la perspective de ne pas encaisser de but. Une approche tactique qui se défend face à une formation ahlaouie qui a sorti ses griffes.

Cela dit, les "Sang et Or" n'ont finalement rien à perdre au Caire et tout à gagner en jouant sur leur valeur et en prenant des risques calculés devant un Al Ahly qui bénéficiera du soutien indéfectible de son public.

Mahmoud El Khatib à la réception de la délégation de l'Espérance

Le conseil d'administration d'Al Ahly a tenu une réunion pour préparer la logistique d'accueil de la délégation de l'Espérance de Tunis à son arrivée à l'aéroport du Caire. Le président d'Al Ahly, Mahmoud El Khatib, se déplacera en personne à l'aéroport du Caire pour accueillir la délégation de l'Espérance.

El Khatib a même déclaré que : "Les relations historiques entre Al Ahly et l'Espérance dépassent de loin le simple résultat d'un match".

Pour rappel, la délégation de l'Espérance s'envolera aujourd'hui pour Le Caire à bord d'un avion spécial. Al Ahly prévoit de réserver un accueil chaleureux à la délégation "sang et or".

Ben Hmida fera le déplacement au Caire

L'arrière gauche Mohamed Amine Ben Hmida, qui a effectué des examens médicaux, lundi, sera du voyage au Caire. Sur place, on décidera, selon l'évolution de son état de santé, s'il joue ou pas la finale retour.

Pour rappel, Ben Hmida a quitté samedi dernier le terrain sur une civière après s'être fait marcher sur le pied. Le joueur est blessé au doigt. Miguel Cardoso espère évidemment récupérer son joueur pour le match de samedi, mais aucun risque ne sera pris pour son cas.