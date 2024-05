Tunisie: Conseil ministériel - Formation d'une équipe de travail pour superviser le déroulement de la saison touristique 2024

Lors de ce conseil, le Chef du gouvernement a indiqué que la Tunisie est une destination touristique sûre, affirmant le rétablissement du marché touristique national après la pandémie de Covid-19.

Une équipe de travail regroupant les ministères concernés par la saison touristique 2024 a été formée pour suivre le déroulement de la saison et garantir les interventions nécessaires pour résoudre les problèmes qui pourraient surgir, a fait savoir, hier, la Présidence du gouvernement.

À l'issue d'un Conseil ministériel tenu lundi et mardi 20 et 21 mai 2024, au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, et consacré à l'examen des préparatifs pour la saison touristique 2024, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a annoncé la mise en place d'un numéro vert (80 100 333) fonctionnel 7j/7 et 24h/24 pour la réception des réclamations.

Une cellule de suivi des réclamations parvenues à l'adresse celsuicom@discovertunisia.com ou postées sur les réseaux sociaux a, aussi, été mise en place.

Lors de ce conseil, le Chef du gouvernement a indiqué que la Tunisie est une destination touristique sûre, affirmant le rétablissement du marché touristique national après la pandémie de Covid-19.

Evoquant l'évolution remarquable des indicateurs touristiques par comparaison à 2019, année de référence, Hachani a insisté sur l'importance de voir tous les intervenants redoubler d'efforts pour garantir le succès de la saison touristique 2024, en accordant l'intérêt nécessaire au tourisme alternatif.

Les participants au conseil ont, par ailleurs, préconisé des interventions d'urgence en vue de remédier aux manquements constatés en matière de propreté dans les régions et sites touristiques, les aéroports et les sites archéologiques et culturels.