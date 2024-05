Afrique: L'Egypte, pays hôte du premier cloud dans la région Northern Africa, le deuxième sur le continent

Huawei Northern Africa a organisé ce mardi 21 mai une conférence de presse en ligne pour le lancement de son premier cloud dans la région Northern Africa, au Caire, en Egypte.

Ainsi, ce premier cloud public, desservira la région de l’Afrique du Nord, fournissant des services cloud innovants, fiables, sécurisés et flexibles aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements. En effet, c’est une infrastructure numérique importante pour le pays ainsi que pour la région.

Dès lors, Mme Jacqueline Shi, Présidente du Département des Affaires Internationales chez Huawei Cloud AI a justifié le choix de la région du Caire. Selon elle, le gouvernement égyptien a publié une stratégie nationale de numérisation claire pour le cloud. Ils ont donc déclaré qu’ils inciteraient l’ensemble du pays à adopter les technologies cloud et IA, a-t-elle ajouté.

A cet égard, Mme Shi a également notifié le fait de « voir les nombreuses différences par rapport à ce à quoi la Corée est confrontée à chaque chapitre où les gouvernements sont remplis de plateformes ouvertes pour absorber davantage d'acteurs différents travaillant ensemble. Ainsi, même le Président est également convaincu que la numérisation est l'espoir d'apporter davantage de possibilités grâce aux nouvelles technologies ».

Par conséquent, la région du Caire sera la région cloud clé pour les clients mondiaux, a affirmé la Présidente du Département des Affaires Internationales chez Huawei Cloud AI.

M.Colin Hu, Président du Groupe Entreprises et Cloud chez Huawei Northern Africa, a décliné l’impact et l’apport que le cloud aura sur le continent particulièrement en Afrique de l’Ouest. Il a indiqué que les applications, les données et l’IA sont les plus importantes étant donné que les utilisateurs se sont déjà familiarisés avec ces outils.

Parallèlement, il a souligné que : « nous développons plus de 1 300 partenaires de distribution. Ils ont donc maintenant le pouvoir de toucher des dizaines de milliers de clients dans cette région. Et en plus, nous prévoyons de former 100 000 développeurs au cours des cinq prochaines années. Donc de cette façon, nous couvrons suffisamment les professionnels et les startups ».

Et plus important encore, M. Colin Hu a renseigné qu’ils couvriront les étudiants qui auront accès au cloud notamment en Egypte, au Maroc, en Tunisie, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

En ce qui concerne la valeur du cloud sur le marché local, M. Hu a apporté des précisions selon lesquelles, ils imprimeront la pratique mondiale en Égypte. « Nous avons déjà les meilleures pratiques dans le monde, mais nous voyons le potentiel. Nous allons donc apporter ici les meilleures pratiques. Et bien sûr, un autre problème serait la technologie dont nous disposons déjà, et nous pensons que cette technologie sera très précieuse pour le marché local » a-t-il déclaré.

En effet, le Président du Groupe Entreprises et Cloud chez Huawei Northern Africa, a également souligné l’importance porté à l’égard de leurs clients. A l’en croire, ils vont parler aux clients et s’assurer qu’ils bénéficient du bon service au bon prix.

Concernant l’investissement local des talents, de son point de vue, l’Égypte a vraiment un très grand talent. L’entreprise a mis en place plus de 90 académies des TIC, un programme phare « Seeds for the Future » et un concours TIC. Ces programmes de talents ont bénéficié à plus de 35 000 talents égyptiens dans le domaine des TIC, a indiqué M. Colin Hu .

Il s’y ajoute qu’actuellement, « nous envisageons d’étendre nos investissements dans de nombreux autres pays, comme c’est le cas en Egypte. Nous avons déjà notre Académie des TIC, et nous visons maintenant à former plus de 50 000 personnes qui comprennent la technologie cloud et l'IA ».

Pour rappel, Huawei Cloud a réalisé un chiffre d’affaires de 55,3 milliards de yuans en 2023, en croissance de 22 % par rapport à l’année précédente. Elle sert des clients dans plus de 170 pays et régions.