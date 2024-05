Madagascar: Ankazomiriotra - Un délégué de vote et sa femme assassinés

Le délégué de bureau de vote d'un candidat indépendant aux législatives et sa femme ont été abattus chez eux, à Antanimenakely à Ankazomiriotra, le lundi de Pentecôte.

Horrible crime. Un couple a été attaqué à son domicile, à Antanimenakely, dans la commune rurale d'Ankazomiriotra, du district de Mandoto, le lundi de Pentecôte. Ses assaillants l'ont tué par arme à feu.

Le mari s'appelait Rolland Didier Rivoarisoa, âgé de 41 ans. Il était délégué de bureau de vote de Modeste Rakotorahalahy ou Dada Môdy, candidat indépendant aux élections législatives du 29 mai. Ce dernier vient de terminer son mandat de député à Mandoto.

La femme avait 42 ans. Son époux et elle étaient déjà morts et gisaient sur leur galerie quand quatre gendarmes et un médecin du Centre de santé de base de niveau II (CSBII) local sont arrivés chez eux pour le constat.

Une alerte est parvenue à la gendarmerie vers 2 heures du matin. Le voisinage a expliqué aux cinq hommes, à leur arrivée, qu'un téléviseur de 32 pouces, une somme de un million d'ariary et une batterie ont été emportés par les criminels.

Indignés

Les voisins n'ont pas pu identifier les assassins car il faisait noir, d'après leurs témoignages. Toutefois, ils ont entendu des bruits, certainement au moment où la bande s'est introduite dans la maison du couple. Puis, ils ont été terrorisés par des coups de feu.

%

Certains pensent avoir un soupçon quant aux auteurs de ce double homicide. D'ailleurs, ils attribuent le motif de l'assassinat à la politique.

Pour le moment, la seule certitude, selon l'analyse des circonstances et les indices recueillis sur la scène du crime par les gendarmes, est que l'acte a été prémédité. L'enquête a alors été confiée à la brigade d'Ankazomiriotra. Aucune arrestation n'a encore été effectuée.

Des proches et partisans du candidat soutenu par le défunt, ont affirmé être indignés au plus haut point par ces meurtres qu'ils présument liés à la course aux législatives.

Rien que le 5 mai, un incendie criminel, également motivé par un sabotage politique, a été constaté dans le district de Faratsiho, toujours dans le Vakinankaratra. L'habitation du fils d'un candidat suppléant de Lalatiana Rakotondrazafy a été brûlée. Deux suspects ont été interpellés et transférés au parquet d'Antsirabe.