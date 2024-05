Madagascar: Hiver - Les prix des couvertures en hausse

Georgette Razafindrafara, une mère de famille, partage son expérience au marché de la ville la semaine dernière lorsqu'elle cherchait à acheter des couvertures. Cependant, elle a été surprise de constater que les prix étaient bien plus élevés que prévu.

« Étant donné le froid de plus en plus intense la nuit, mes enfants et moi-même avions décidé de remplacer nos vieilles couvertures usées », explique-t-elle. Son intention était d'acheter deux nouvelles couvertures, mais elle a été déconcertée de voir que le prix des couvertures doubles faces dépassait les 90 000 ariary l'unité.

En ce qui concerne les prix, les couvertures sont classées en fonction de leurs dimensions et de leur qualité. Selon l'assistante de direction de la Société Malagasy de Couverture (Somacou), les prix de leurs produits varient entre 15 000 et 100 000 ariary. Elle a souligné que la fixation de ces prix est précédée par des études de marché approfondies et des comparaisons. Ces analyses visent à comprendre les besoins des consommateurs, leur pouvoir d'achat et à garantir leur satisfaction.

Cette année, la population se trouve confrontée à une augmentation des prix des couvertures sur le marché, témoigne Bodo Florentine Randrianarivelo, une vendeuse spécialisée dans la friperie de couvertures. Malgré ces hausses, les gens se sentent contraints d'en acheter car l'hiver approche à grands pas. « Nous nous efforçons de maintenir un équilibre entre la baisse des prix et la préservation de nos marges bénéficiaires », ajoute-t-elle. Actuellement, les prix varient entre 40 000 et 90 000 ariary selon les modèles et la qualité.