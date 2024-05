Madagascar: Succès du Festival Tsika Jiaby

Du 18 au 20 mai, le Festival Tsika Jiaby a attiré la foule à Courson-Monteloup, en France, célébrant la musique et la culture malgaches à travers les performances d'artistes et divers stands.

Sans précédent. La première édition du Festival Tsika Jiaby s'est déroulée à Courson-Monteloup, France, du 18 au 20 mai, pendant le week-end de Pentecôte. Cet événement, célébrant la richesse musicale de Madagascar, a été couronné de succès malgré quelques défis logistiques. Plus de dix-sept artistes ont enchanté le public avec une diversité de genres musicaux malgaches.

Parmi les artistes présents, Bolo a interprété huit titres dans un style pop et world music, Reko Band a mis en avant des sonorités folkloriques, tandis que Rossy a charmé le public avec le vako-drazana et Mahaleo avec du folk. Le groupe de rock Ambondrona a également captivé les spectateurs.

«Nous avons reçu des retours positifs de la part du public, qu'il soit malgache ou étranger. Cependant, nous avons pris note de certains aspects organisationnels et techniques à améliorer. Malgré cela, nous sommes très satisfaits de cette première édition, qui a été grandiose», déclare Sergio Ralandy, l'organisateur de l'événement.

Les étoiles montantes ont eu 40 à 45 minutes sur scène, avec des performances remarquables de Marghe et Johasina, tandis que les artistes de renom comme Mahaleo, Rossy, Samoela et Njakatiana ont eu entre 1h15 et 1h30 pour enflammer le public. Anisha, gagnante de la Star Academy 2022, et Kikou de Madagroove, premier Malgache à participer à The Voice, ont été les invités surprises de l'événement. Anisha a notamment offert un featuring avec Njakatiana sur «Lay Toera-mamy» et a été accompagnée par Ralah Trio. Au total, elle a interprété six titres.

Un événement incontournable

Malgré l'absence de Jaojoby pour des raisons personnelles, son groupe a été représenté par ses musiciens et ses enfants, Roseliane et Anderson, qui résident en France. Ils ont chanté comme si Jaojoby était présent, satisfaisant pleinement le public.

En dehors des performances musicales, le festival a proposé des stands mettant en valeur l'art et l'artisanat malgaches, ainsi que des stands d'opérateurs économiques en lien avec Madagascar. Dix stands d'art culinaire, animés par des Malgaches vivant en France, ont également attiré les gourmets.

« Je tiens à remercier les Tily malgaches en France pour leur collaboration, notamment pour l'organisation des espaces de jeux pour les enfants lors du festival », ajoute Sergio Ralandy. La deuxième édition du festival a déjà été annoncée, promettant une organisation encore meilleure pour le week-end de Pentecôte de l'année prochaine.

« Le Festival Tsika Jiaby deviendra un rendez-vous annuel en France, faisant connaître notre pays à travers l'Europe. Après cette première édition, nous allons faire un bilan pour améliorer la deuxième édition, tant sur le plan financier qu'organisationnel », conclut l'organisateur. Avec cette première édition réussie, le Festival Tsika Jiaby s'affirme comme un événement incontournable, célébrant avec éclat la culture et la musique malgaches en Europe.