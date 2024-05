Madagascar: Spab Gasy 2024 - La culture malgache célébrée en Allemagne

La deuxième édition de l'événement Spab Gasy s'est déroulée avec un succès retentissant à Duisburg, en Allemagne, les 18 et 19 mai. Organisé par Mah'Event, cet événement visait à réunir la diaspora malgache en Europe pour renforcer la solidarité et célébrer la culture malgache.

« La première édition s'est tenue l'année dernière à Francfort, durant le week-end de Pentecôte, et cette année, nous avons choisi Duisburg pour accueillir cet événement. Cette année, Spab Gasy a célébré la culture malgache à travers diverses animations sur scène, mettant en lumière les étoiles montantes malgaches comme Madagaslam avec Système D et Santa, Atmos, Sedera, Tafaray Groupe, et Andri-Toubi-Ben. Tous ont brillamment démontré leur talent », souligne l'organisateur.

En plus des performances artistiques, l'événement a proposé des activités sportives, mettant en avant les Malgaches jouant au football et au basketball en Europe, avec des équipes comme Gas'tsar et Sipa Gasy M'Foot ainsi que d'autres clubs. Une soirée « troisième mi-temps » a également marqué cette édition, offrant un moment convivial pour les participants. Des conférences et des partages ainsi qu'un culte de la Pentecôte avec des pasteurs ont enrichi le programme. Divers stands proposaient des produits de Madagascar, allant de l'art culinaire à l'épicerie malgache.

La soirée officielle de clôture a été un véritable point d'orgue, avec une prestation impressionnante de l'artiste One Lio. « Nous avons fait appel à One Lio, et il était enthousiaste à l'idée de participer. Au-delà de sa capacité à enflammer la scène, notre objectif était de partager l'ambiance unique de cette soirée officielle, et il a parfaitement répondu à nos attentes », conclut l'organisateur.

Durant leur passage en Allemagne, Santa et Système D ont également partagé leur passion pour le slam malgache, se distinguant par leurs titres de champions de slam poésie nationale en 2010 et en 2023. Spab Gasy 2024 a réussi tout en promettant de renforcer encore davantage les liens au sein de la diaspora malgache en Europe et de célébrer avec éclat la richesse de la culture malgache.