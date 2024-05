Gambie: Les pêcheurs demandent au gouvernement l'éradication de la pêche illégale

Les pêcheurs de Barra et de Banjul ont demandé au gouvernement de la Gambie l'éradication de la pêche illégale, et ce, afin de garantir que le fleuve Gambie dispose de suffisamment de poissons adultes. Cela aidera considérablement l'économie nationale et les populations locales pourront ainsi augmenter leurs revenus.

Selon certaines informations, des activités de pêche illégale par des chalutiers et des navires de pêche étrangers ont été récemment détectées dans le pays.

Le gouvernement sénégalais a récemment pris des mesures sévères dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale. Les autorités sénégalaises, et ce, dans le but d'endiguer la pêche illégale, ont interdit l'accès à leurs eaux territoriales à au moins 29 navires français et espagnols, ainsi qu'à 100 navires chinois.

Hadim Kah, pêcheur à Barra, a révélé que les navires et les chalutiers utilisent des filets de pêche de petite taille aux endroits où les poissons se reproduisent, attrapant ainsi des poissons juvéniles qui ne sont pas propres à la consommation.

Ceci, a-t-il ajouté, entraîne la mort des bébés poissons qui devraient grandir et se reproduire, et ce, afin que le ravitaillement constant et adéquat de la population soit assuré. De tels actes, a-t-il ajouté, entraînent une perte de revenus pour le pays ainsi qu'un manque de poissons dans le fleuve Gambie et dans la mer en général pour nourrir la population croissante.

%

« Dans le passé, un bateau de pêche pouvait remplir cinq paniers ou plus par jour, mais aujourd'hui, avec les activités de pêche illégale, il est difficile de remplir ne serait-ce qu'un panier », a-t-il déclaré.

« Les rivières et la mer sont nos sources de vie, le gouvernement, par l'intermédiaire du Ministère de la Pêche et des Ressources Aquatiques, devrait donc assurer leur protection contre toute forme d'activité illégale, » a-t-il ajouté.

Il a poursuivi pour dire que la pêche illégale leur rend la vie insupportable, car les poissons qu'ils sont censés pêcher s'enfuient maintenant de l'océan Atlantique.

« Nous nous levons dès 5 heures du matin et partons en mer, mais nous ne parvenons pas à remplir un seul panier. C'est avec nos prises que nous achetons le carburant et les aliments que nous utilisons pour attraper les poissons. Imaginez que vous dépensiez tout cet argent et que vous ne puissiez pas remplir un panier, » s'est-il interrogé.

Musa Krubally, un pêcheur de Banjul, a déclaré que dans la plupart des cas, les personnes impliquées dans la pêche illégale mènent leurs activités de pêche à moins de 20 kilomètres de l'océan Atlantique.

Selon lui, cela a pour conséquence d'attraper des poissons juvéniles qui quittent les îles pour rejoindre la mer.

Il a donc appelé le gouvernement à prendre des mesures sévères à l'encontre de tous ceux qui sont pris en défaut.

Sulayman Cherry, également pêcheur à Barra, a appelé le gouvernement à éradiquer la pêche illégale dans l'intérêt du gouvernement, du Ministère de la Pêche, des pêcheurs et de la population.

Il a déclaré que la stricte application de la loi permettra la survie de suffisamment de poissons dans la mer pour tout le monde.